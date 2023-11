Darío Martínez respondió al ministro de Milei sobre el gasoducto: «No sabe de qué habla»

El ex secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, contestó los dichos del próximo ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, quien cuestionó la construcción de gasoductos con fondos estatales, ya que «no los usa nadie de los que pagamos impuestos«. Martínez señaló que «el futuro ministro de Milei no sabe de qué habla».

«En este tema, no sabe de qué está hablando. No conoce de qué se trata», dijo Martínez. Ferraro dejó ver una crítica a la obra del gasoducto Néstor Kirchner, que transporta gas de Vaca Muerta hasta Saliqueló, en Buenos Aires. Marcó su visión de terminar con la obra pública y dar paso a la inversión del sector privado, como expresó en reiteradas oportunidades el presidente electo Javier Milei.

Martínez explicó que al gasoducto Néstor Kirchner «lo usamos todos los argentinos. Los que cocinamos o nos calefaccionamos; las industrias en sus calderas o motores; las usinas térmicas que generan energía eléctrica, cada vez que prendemos la luz o utilizamos un electrodoméstico, las industrias y talleres cuando usan esa energía eléctrica, o sea todos».

El actual diputado provincial electo en Neuquén detalló que «el gas y la energía eléctrica funcionan como un gran sistema y están absolutamente interrelaciones y conectados entre sí». Esta red permite transportar y distribuir el gas hasta distintos puntos de consumo en el país, ya sea para usuarios domiciliarios, comerciales, industrias y usinas térmicas para generar electricidad, expresó.

«Luego se puede discutir como es el mecanismo de financiamiento de este tipo de obras: si es público o privado; si se paga con una tarifa determinada; si se lo concesiona a quien lo construye, si se subsidian las tarifas, en qué medida y a quienes. Son decisiones que impactan en el costo de la energía para todos los usuarios y la economía en general».

Martínez le sugirió al ministro de Infraestructura entrante que «antes de tomar decisiones sobre esta cuestión, primero debería interiorizarse de que se trata y cómo funciona este sistema complejo que utilizamos absolutamente todos los argentinos».