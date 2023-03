De Austria a Neuquén: el recorrido por medio mundo de las turbinas para una represa

Un poco más de 15.000 kilómetros y de un mes de plazo es lo que tomará el largo viaje de las dos turbinas que fueron fabricadas en Austria para una central hidroeléctrica en el Norte neuquino. Los equipos ya emprendieron el camino desde el viejo continente pero recién se espera que estén listos para su montaje a partir de fines de abril.

La central hidroeléctrica Nahueve se construye en la localidad de Villa del Nahueve, ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de Andacollo y lleva como nombre el de Ingeniero Pedro Salvatori, no solo en homenaje al exgobernador e impulsor de los desarrollos de la Agencia de Inversiones de Neuquén (ADI-NQN), sino también porque fue durante uno de sus gobiernos que se fundó esa localidad.

Hasta esa zona del Norte neuquino deberán llegar las dos turbinas especiales que fueron fabricadas por la firma WWS Wasserkraft GmbH en Austria. Los dispositivos tienen la capacidad de generar hasta 2,3 megawats cada uno (MW) y fueron específicamente diseñados para el proyecto neuquino con componentes que viajaron otro tanto más, ya que se fabricaron en Croacia, República Checa y en India.

Una vez terminadas, las turbinas fueron probadas y luego se las desarmó y envío hacia Alemania para poder emprender el viaje marítimo. Aunque curiosamente tuvieron una demora inesperada en el tramo entre Austria y Alemania por la documentación de transporte.

Finalmente, el pasado jueves 23 las turbinas fueron embarcadas y partieron desde el puerto alemán para realizar el segundo tramo del viaje, de más de 15.000 kilómetros, hasta la localidad chilena de Valparíso.

Las turbinas fueron fabricadas a medida en Austria, enviadas a Alemania desde donde viajan hacia Chile para llegar a la represa del Norte neuquino. (Foto: gentileza)

Según se detalló desde la ADI-NQN se espera que los equipos arriben al vecino país el próximo 19 de abril, para emprender desde allí el tercer tramo de su largo viaje.

Es que una vez que arribe el buque, las turbinas serán montadas en dos enormes camiones para emprender el viaje hacia Villa del Nahueve. Es que tan solo el segmento de las cámaras espirales tiene una dimensión de 4 metros de alto por 2 de ancho, en cada una de las turbinas.

El camino que realizarán contempla el cruce de Los Andes por el paso Cristo Redentor, a la altura de Mendoza, y el resto del tramo por la escénica Ruta 40, por lo cual el tiempo de traslado de esta última etapa se estima entre 5 y 7 días, dependiendo en gran medida de las condiciones climáticas.

Las turbinas tienen una capacidad nominal de generación de 4,6 MW en conjunto y demandaron una inversión de 3.756.000 dólares que fueron financiados directamente por el Fondo para el Desarrollo Abhu Dabi (ADFD). Es que el proyecto neuquino cuenta con un crédito de ese organismo que administra la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) por un total de 15 millones de dólares.

El resto del financiamiento que requiere la obra, de unos 6,5 millones de dólares, fueron aportados por la provincia de Neuquén a través de la Ley 2950, llegando así el costo total del complejo a los 21,5 millones de dólares, unos 4.966 millones de pesos a los valores oficiales que rigen hoy.

Precisamente fue por el origen del financiamiento que se seleccionó la firma austríaca para la fabricación de las turbinas ya que se trata de la compañía más reconocida en ese segmento en Europa.

El gobernador Omar Gutiérrez se manifestó expectante por el avance que tiene la obra desarrollada por la Provincia, a través de ADI-NQN, y explicó que estará finalizada en el transcurso de este año. “Estamos muy contentos por todo el desarrollo que está teniendo la zona Norte y el departamento Minas”, aseguró y destacó que «estamos a un paso de que entre la importación del equipamiento necesario para empezar a montar e inaugurar la represa en el emprendimiento multipropósito Ingeniero Pedro Salvatori”.

Los trabajos en el Norte neuquino

Una vez que los equipos arriben a la zona de la represa deberán ser nuevamente ensamblados, y es para esto que se contará con la presencia de expertos de Austria, de la empresa fabricante. Los mismos se montarán dentro de la sala de máquinas que se está terminado de construir.

Paralelamente a estos trabajos que incluirán la prueba de las turbinas, se avanzará con los demás usos del complejo. Es que la obra no es solo una central hidroelétrica, sino que se trata de un Aprovechamiento Multipropósito ya que a la generación eléctrica sobre el río del mismo nombre, se sumará el servicio de suministro de agua para consumo y un sistema para irrigar 120 hectáreas.

Para esto, las obras comprenden un azud que derivará parte del río hacia un canal subterráneo de 4 kilómetros de 4 extensión que rodeará al pueblo y en cuyo recorrido contarán con hasta 12 puntos de toma de agua para el desarrollo de actividades agropecuarias. El canal termina en las turbinas mismas del complejo, tras lo cual el agua vuelve al curso del río.

Las turbinas fueron probadas en Austria antes de emprender el largo viaje a Nahueve.

El diseño del proyecto fue consensuado con la comunidad y es por esto que contempla dos características únicas. La primera es que la central hidroeléctrica no funcionará todo el año, sino que se prevé que en los dos meses de mayor sequía de cada año el complejo no opere.

Pero además, el diseño de la obra permite en forma permanente que el río pueda pasar por sobre el azud de forma de respetar los ciclos de caudales hidrológicos y permitiendo que se mantenga una conectividad fluvial que además garantiza la migración de peces tanto aguas abajo, como aguas arriba.

Los detalles del proyecto

El complejo tiene un azud que comprende unas seis hectáreas de agua, en cuyo centro tiene una represa de tan solo seis metros de altura y 100 metros de ancho. Sobre esa represa es por la cual pasa el río cuando el caudal es mayor. Y tras la misma se desarrolla una escala de peces.

A las turbinas será el punto al cual llegará el canal subterráneo que tendrá un caudal de 18 metros cúbicos por segundo y un salto de 15 metros permitiendo así la generación de hasta 31,9 Gwh de energía al año, es decir lo suficiente para cubrir la demanda energética de 9.000 hogares.

La energía se inyectará al Sistema Interconectado Nacional (SADI) por medio de una línea que vinculará la central con las instalaciones del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN)

A la espera del contrato de venta de la energía

En diálogo con Energía On, el presidente de ADI-NQN, José Brillo, indicó que «estimamos que el complejo esté listo entre agosto y septiembre, si no hay más atrasos inesperados», una advertencia no menor si se debe tener en cuenta que aún restan no solo el paso de las turbinas por la aduana, sino también las autorización de conexión y venta de energía.

Es que a diferencia de otras obras realizadas bajo el paraguas de programas nacionales como RenovAr o Mater, en este caso la ADI-NQN deberá salir a convencer a la Compañía Adminsitradora Mayorista del Mercado Eléctrico (Cammesa) de comprarle la energía y abonarle además un precio considerable.

«Estamos hablando de energía hidroeléctrica que es más cara que la eólica, porque está siempre disponible, por lo que aspiramos a un precio de 100 a 110 dólares el MW», contó Brillo. Y repasó entre los puntos pendientes la autorización del conexión al SADI, y el contrato de venta de la generación.

El objetivo de la ADI-NQN es ser los operadores del complejo, al igual que en breve lo serán en el parque solar El Alamito. Sin embargo, no descartó que pueda avanzarse en un contrato de concesión o gerenciamiento que contemple la contratación prioritaria de mano de obra local.