Desarrollos offshore: «El impacto en la economía argentina sería muy grande»

La consultora Ecolatina realizó un estudio para determinar el potencial impacto económico en caso de producirse nuevos descubrimientos offshore. La misma destacó que las Cuencas Argentina Norte (CAN) y Malvinas Oeste (MLO) podrían tener un aporte capaz de alcanzar el 3,6% y 3,16% del Producto Bruto Interno en los años de mayores ventas respectivamente.

El análisis estudió las posibilidades de las áreas exploratorias de la CAN, adjudicadas en 2019. Si se producen 10 descubrimientos, impactaría un 1,88% en el PBI con las ventas e inversión promedio anual. Si se dieran cinco descubrimientos, este porcentaje alcanza el 1,07%. En el caso de generarse un solo descubrimiento ese porcentaje desciende a 0,24%.

En este caso, la balanza comercial tendría un incremento entre 3,4% y 26,2%, según la cantidad de descubrimientos.

En el caso de la Cuenca Malvinas Occidental (MLO), si se producen siete descubrimientos, el aporte al producto sería de 1,62% de promedio anual. En tanto si descubren tres, será de 0,84%. En el caso de realizarse un solo descubrimiento, el promedio desciende a 0,30%.

Estos aportes se darían en el marco del promedio anual de ventas e inversiones. En los años de mayores ventas, por el mismo efecto de la acción, el aporte aumenta notablemente independientemente de la cantidad de descubrimientos. En el caso de CAN, el aporte alcanzaría el 3,6% con diez descubrimientos y en el caso de MLO el aporte llegaría al 3,16%.

Si la mirada se posiciona en los años de inversión el aporte disminuye. En CAN alcanza 0,53% de aporte equivalente si se producen diez descubrimientos; mientras que MLO llega al 0,48% si descubren siete.

Según la cantidad de descubrimientos aumentarán los aportes al PBI. Foto: Ecolatina Energy.

A su vez, señalaron el impacto que tendría sobre el producto según las etapas tipo de desarrollos offshore, que fueron divididas de la siguiente forma: dos años para la exploración; cuatro años en la delineación; ocho años en el desarrollo y 22 años en la producción. El análisis anual muestra que «los efectos se van incrementando fuertemente por etapa».

En el caso de CAN, si llegara a los diez descubrimientos durante la exploración el aporte sería de 0,06%; durante la delineación sería de 0,07%; en el desarrollo alcanzaría el 0,66% y en la producción podría aportar un 3,14% anual. Para el caso de cinco descubrimientos, el aporte sería del 0,03% en exploración; el 0,04% en delineación; 0,33% durante el desarrollo y 1,57% en la producción.

Con un solo descubrimiento en la cuenca CAN el aporte sería del 0,01% durante la exploración; seguría en 0,01% en la delineación; 0,07% durante el desarrollo y 0,31% en la producción.

En el caso de MLO, si alcanzara los siete descubrimientos, durante la exploración el aporte rondaría los 0,04%; en la delineación sería de 0,03%; en el desarrollo llegaría a los 0,44% y en la producción impactaría con un 2,75% anual. En los tres descubrimientos estos porcentajes descienden: 0,02% en exploración; el 0,01% en delineación; 0,19% durante el desarrollo y 1,18% en la producción.

Con un solo descubrimiento en esta cuenca el aporte sería del 0,01% durante la exploración; en la delineación sería nulo; 0,06% durante el desarrollo y 0,39% en la producción.

Los sectores más beneficiados con los posibles descubrimientos son en ambas cuencas el servicio de transporte marítimo y aéreo (de 0,5% a 3,7% en CAN y de 0,51% a 3,1% en MLO); el uso de electricidad, gas y agua (de 0,2% a 2% en CAN y de 0,3% a 1,7% en MLO); y el rubro de hotelería y gastronomía (de 0,2% a 1,5% en CAN y de 0,3% a 1,3% en MLO).

Desde al consultora subrayaron que la industria hidrocarburífera offshore «precisa del desarrollo de una amplia cadena de valor de proveedores: embarcaciones de alta mar, aviación, construcción y mantenimiento de plataformas, buceo, ingeniería, hotelería, etc».

La industria offshore «precisa del desarrollo de una amplia cadena de valor de proveedores». Foto: Ecolatina Energy.

En términos de empleo, si se producen diez descubrimientos en CAN se requerirían 212.000 personas entre contrataciones directas, indirectas e inducidas. Si se obtienen cinco descubrimientos, la cantidad solicitada llegaría a los 121.000. En el caso de llegar a un solo descubrimiento, ese número desciende a 27 mil puestos laborales.

En la cuenca MLO, si se producen siete descubrimientos se emplearía un total de 181.000 personas entre directos indirectos e inducidos. Con tres descubrimientos alcanzaría los 94.000 puestos laborales. En el caso de producirse un solo descubrimiento, emplearía 33.000 personas. En ambas cuencas, la etapa que mayor empleo generará será la de producción.

En la actualidad la producción offshore emplea 72.000 personas (7.000 directos, 15.000 indirectos y 50.000 inducidos), según relevó el informe. Actualmente esta producción tiene una gran importancia en la economía: participa en un 0,2% del PBI y del valor bruto de la producción nacional. Al sumar los efectos indirectos e inducidos esa participación pasa a ser del 0,6%.

El impacto económico según las distintas operaciones

En el informe especificaron que si efectivamente existen «nuevos descubrimientos offshore, los impactos directos de los proyectos serían enormes«. En este sentido, desde CAN se darían de la siguiente forma:

En cuanto a la producción anual, un descubrimiento tendría un plateau de 80.000 barriles por día, número que representa el 15% de la producción actual total del país. Si llegan a los cinco descubrimientos, alcanzaría un plateau de 400.000 barriles por día, cantidad que representa el 73% de la producción del país.

En el caso de lograr los diez descubrimientos, el plateau sería de 800.000 barriles por día, que representa 1,45 veces la producción actual total del país.

En términos de inversión, un descubrimiento implicaría unos 5.305 millones de dólares, aproximadamente una vez la inversión en upstream en el país durante el año 2021. Cinco descubrimientos requerirían 26.525 millones de dólares, monto que representa aproximadamente cinco veces la inversión en upstream en el país durante 2021.

Si se producen diez descubrimientos, requeriría una inversión de 53.050 millones de dólares, aproximadamente diez veces la inversión en upstream argentina en 2021.

En cuanto a las exportaciones, detallaron que con un descubrimiento podría obtenerse 44.708 millones de dólares, un 11% del PBI de 2020. Con cinco descubrimientos, llegaría a los 223.428 millones de dólares, un 57% del PBI de 2020. Con diez descubrimientos se alcanzarían los 447.076 millones de dólares, 1,15 veces más que el PBI de 2020.

Respecto a las regalías anuales, un descubrimiento tendría un plateau de 700 millones de dólares, que representa el 53% de las regalías petroleras actuales. En el caso de obtener cinco descubrimientos, el plateau ascendería a 4.000 millones de dólares y sería tres veces las actuales. Si se dieran diez descubrimientos el plateau sería de 8.300 millones de dólares, 6,4 veces más que las regalías actuales.