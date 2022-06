Offshore: la justicia habilitó la exploración en Mar Argentino pero pidió un nuevo estudio ambiental

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió habilitar la continuidad del proyecto de exploración offshore en el Mar Argentino, a unos 315 kilómetros al este de la costa de Mar del Plata. A su vez, el tribunal, ordenó realizar una nueva Declaración de Impacto Ambiental, dictada por el estado Nacional.

La resolución dictada el viernes dejó sin efecto la medida cautelar dictada por el juez de Primera Instancia, Santiago Martín. Para dar continuidad a la exploración, ordenaron la profundización de algunos puntos de estudio ambiental para complementar los ya presentados, según informó el sitio La Capital.

Por un lado, solicitaron la elaboración de un Estudio Ambiental Acumulativo y Sinérgico, que permite tener previsión de lo que sucederá con el avance del tiempo, viendo progresivamente la gravedad o beneficio de una acción. Por otra, parte, solicitaron que el Estado Nacional dicte una nueva Declaración de Impacto Ambiental que incluya este estudio.

A su vez, ordenaron que se le de participación a la Administración de Parques Nacionales, para que informe sobre la incidencia que podría tener el tema sobre la Ballena Franca Austral. También, que se incluya como órgano administrativo de control y fiscalización al ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible sobre el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental.

Finalmente, se ordenó que se tengan en cuenta las audiencias celebradas en la ciudad de Mar del Plata y la nacional, que se llevó a cabo por web. Estas determinaciones se definieron tras cinco jornadas de exposiciones que arrojaron un apoyo mayoritario a la iniciativa desde varios sectores.

Los antecedentes de la resolución

En 2021, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 436/2021, que habilitó a ejecutar estudios geológicos que servirán para que la compañía Equinor, asociada con YPF y Shell examinen la presencia de hidrocarburos en el mar, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114 de la zona denominada Cuenca Argentina Norte.

Ya en febrero de este año, el juez de primera instancia, Santiago Martín, dio lugar a la medida cautelar impulsada por amparos presentados por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y una organización ambientalista autoconvocada. En ese momento, Martín ordenó la suspensión de las tareas para avanzar en la exploración petrolera en Mar Argentino.

Con este pedido, habían solicitado la suspensión hasta que el organismo correspondiente “genere y provea la información conducente” para poder determinar el riesgo ambiental, sus alcances, si se ponen en peligro los recursos ictícolas que sustentan gran parte de la actividad económica de la ciudad y la evaluación integral del impacto socio económico de la actividad.

Una semana después del pedido, el juez federal Alfredo López dejó sin efecto, a modo suspensivo, la medida cautelar dictada por Santiago Martín. De esta forma, hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el gobierno nacional y las petroleras involucradas.

Siguiendo en el tiempo, el 18 de mayo finalizó la consulta popular con resultados positivos. La misma buscó recolectar opiniones de la población sobre los proyectos Pozo Argerich, ubicado en el área bloque CAN 100, e YPF CAN 102, que consiste en el desarrollo de un relevamiento sísmico. Sobre el primero, participaron unas 727 personas, y sobre el segundo, unas 1.387.

Respecto al pozo Argerich, un 45% de lo 727 votó que la información es muy clara y suficiente. Un 19%, por otra parte, consideró que la información no era adecuada. Respecto a la línea de base ambiental, participaron 565 personas, que votaron en su mayoría de forma positiva a la información compartida.

En cuanto al proyecto de registro sísmico planeado para el bloque CAN 102 del mar Argentino, a 270 kilómetros de la costa, Del total de votantes, un 45,25% señaló que la información es muy clara y eficiente. Le sigue en porcentaje la respuesta que considera no adecuada la información, que obtuvo un 21,2% de votos.