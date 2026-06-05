El después de las áreas operativas: Tierra del Fuego ya retiró 800 toneladas de residuos en la Cuenca Austral

Las tareas se enmarcan en las exigencias de la Ley Provincial N.° 55 de Medio Ambiente. Foto gentileza.

Terra Ignis S.A., y Velitec S.A., su socio operador, avanzan con la campaña integral de deschatarrización y saneamiento ambiental en las áreas Fracción A, Fracción B y San Sebastián en la provincia de Tierra del Fuego AIAS.

En este marco, en los últimos días finalizó la carga y despacho del primer lote de residuos ferrosos, trasladado en 35 camiones. Esta acción marca el avance de la primera etapa de la campaña de remediación, que permitió retirar 800 toneladas de residuos y pasivos ferrosos del área de concesión, los cuales fueron previamente sometidos a una descontaminación in situ.

La actividad hidrocarburífera desarrollada durante décadas en la Cuenca Austral generó materiales remanentes que, una vez cumplida su vida útil, requieren procesos específicos de retiro, clasificación y disposición final, contribuyendo al ordenamiento ambiental de las áreas operativas. Se trata de cañerías, válvulas, motores, componentes de bombas y otras estructuras metálicas fuera de servicio y en desuso.

Velitec junto a Terra Ignis S.A implementaron una campaña integral de saneamiento, descontaminación, clasificación y transporte a destino final con el objetivo de mitigar riesgos ambientales y de seguridad, dando pleno cumplimiento a la legislación ambiental provincial.

La iniciativa contribuye a prevenir la contaminación, recuperar el paisaje, reducir el impacto visual y proteger la biodiversidad en zonas de pastoreo de ganadería ovina y hábitat natural de especies autóctonas como el guanaco.

Las tareas se enmarcan en las exigencias de la Ley Provincial N.° 55 de Medio Ambiente, el Decreto Reglamentario N.° 1333/93 de Residuos Peligrosos y las directrices de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Tierra del Fuego.

Desde Velitec S.A. se señaló que esta campaña refleja el compromiso concreto con la responsabilidad ambiental y el desarrollo sostenible de la actividad hidrocarburífera en Tierra del Fuego.

Asimismo estas acciones forman parte de la nueva etapa de gestión energética impulsada por Terra Ignis Energía S.A., orientada a combinar continuidad operativa, cuidado ambiental y desarrollo estratégico de los recursos hidrocarburíferos de la provincia.