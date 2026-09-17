Vaca Muerta: TGN se lanza a construir un gasoducto para reemplazar importaciones y exportar a Brasil

TGN lanzó una megaobra de 2.200 millones de dólares para llevar más gas de Vaca Muerta al norte del país y a Brasil.

La compañía Transportadora Gas del Norte (TGN) lanzó uno de los grandes bombazos del año y el más esperado de cara al mercado doméstico argentino. La firma puso en marcha el proceso para construir un nuevo gasoducto troncal en el país, bajo el nombre de Manuel Belgrano, que unirá Neuquén con Córdoba, permitirá reducir al mínimo las importaciones de gas y líquidos reemplazándolas con gas de Vaca Muerta y potenciar a la vez las exportaciones a Brasil vía Bolivia.

La obra será finaciada totalmente por el sector privado, para lo cual en 10 días TGN publicará las bases del concurso de compra de capacidad anticipada, la modalidad con la que buscan financiar gran parte de los 2.200 millones de dólares que se estima que demandará el nuevo gasoducto de 753 kilómetros de extensión y sus obras complementarias.

En detalle, el nuevo ducto partirá desde Tratayén, muy cerca de Añelo y del corazón de Vaca Muerta. Desde ese nodo partirá un gasoducto que atravesará cinco provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba, en donde terminará en el nodo de La Carlota.

Los primeros 278 kilómetros del gasoducto serán de 36 pulgadas, similar por ejemplo al gasoducto Perito Moreno (ExNéstor Kirchner) y los siguientes 475 kilómetros de la traza contarán con un diámetro de 30 pulgadas, generando hasta 2.000 puestos de trabajo directo durante su construcción.

La infografía muestra la traza del nuevo gasoducto.

Además, se realizarán obras asociadas que implican un aumento de capacidad sobre el Sistema TGN de hasta 14 millones de metros cúbicos diarios, que contemplan la construcción de 147 kilómetors de loops de 30 pulgadas (gasoductos paralelos a los actuales) en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, y la incorporación de hasta 71.000 HP de potencia en cinco plantas compresoras.

Esta obra comenzará en abril del año que viene y tendrá un plazo de ejecusión de dos años, hasta abril de 2029 cuando se espera que sea puesta en marcha, sumando una capacidad inicial de 13 millones de metros cúbicos de gas natural por día, desde Vaca Muerta a la zona centro y norte del país.

La importancia del nuevo gasoducto

Así como el gasoducto Perito Moreno permitió decirle adiós definitivamente al barco que importaba gas licuado (GNL) en Bahía Blanca, este sistema permitirá reducir al mínimo las importaciones que se siguen dando tanto de gas natural de Bolivia, como GNL y líquidos como el gasoil para la generación térmica, en especial en las provincias del norte argentino.

Precisamente, desde TGN se marcó que «la nueva infraestructura permitirá conectar la mayor producción de Vaca Muerta con industrias y centrales eléctricas, contribuyendo a reducir importaciones por 700 millones de dólares anuales de combustibles líquidos como el GNL y gasoil».

Pero además se marcó que permitirá «fortalecer la competitividad regional y generar nuevas posibilidades para las exportaciones de gas hacia países vecinos del orden de 450 millones de dólares por año», en una ruta vía Bolivia a Brasil que ya comenzó a utilizarse y con buen interés del mercado brasileño.





“Argentina tiene una oportunidad extraordinaria para transformar, con una infraestructura troncal, el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable», señaló Horacio Pizarro, CEO de TGN.

Y sumó que «el Gasoducto Manuel Belgrano es el resultado de un objetivo estratégico que apunta a dar una solución concreta al déficit que viene padeciendo un amplio sector de nuestra geografía, construyendo un puente para brindar más oportunidades de desarrollo económico y social. Una inversión privada que se materializa en un contexto de reglas claras y visión de largo plazo para una Argentina que proyecta un futuro de crecimiento”.

El gasoducto Belgrano, al RIGI

La obra comenzó hoy mismo a dar sus primeros pasos con la apertura del roceso de manifestación de interés de las productoras de gas para sumarse al concurso de compra de capacidad.

Los detalles finos de este proceso se conocerán en pocos días cuando se publiquen las bases de concurso. Y la presentación y adjudicación de ofertas para ambas instancias tendrá lugar a fines de noviembre.

TGN es Gasinvest S.A, una sociedad conformada en partes iguales por Tecpetrol S.L. y Compañía General de Combustibles S.A que posee el 56% del capital social; el 24% le pertenece a SouthernCone Energy Holding Company Inc. y el 20% restante cotiza en la bolsa argentina. Y según detalló el proyecto será presentado ante el Ministerio de Economía a fin de solicitar su adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).