GyP avanza con la licitación de más áreas de Vaca Muerta: las ofertas presentadas ascienden a más de US$ 230 millones

La empresa estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) concretó la apertura de los Sobres B correspondientes a las propuestas económicas de la Ronda 1/2026, la licitación destinada a expandir la frontera de exploración en Vaca Muerta. En base a las mejores ofertas recibidas, la operadora provincial calculó que los bonos de acceso pagaderos al Tesoro ascenderían a más de US$ 180 millones, a lo que se sumarían compromisos de inversiones exploratorias superiores a los US$ 230 millones.

En el acto llevado a cabo este miércoles se revelaron las variables financieras de las 20 ofertas que diez compañías habían presentado durante agosto para competir por ocho de las 15 áreas originales del concurso.

Tras la apertura de sobres y el conocimiento de estos montos, iniciará un análisis integral para evaluar la consistencia técnica de los trabajos ofrecidos y la capacidad financiera de cada operadora antes de emitir un dictamen final, con el fin de concretar las repectivas adjudicaciones.

Así fueron las ofertas bloque por bloque

La compulsa de los Sobres B arrojó un primer esquema de puntajes provisorios basados en los montos ofrecidos al Estado y los planes de trabajo.

Las principales posiciones quedaron conformadas de la siguiente manera:

En el área Corralera Noreste, la propuesta de Geopark obtuvo el puntaje provisorio más alto, ofertando un bono de US$ 60,5 millones e inversiones por US$ 34 millones .

la propuesta de obtuvo el puntaje provisorio más alto, ofertando un . Para el bloque Corralera Noroeste, Patagonia Energy lideró con un bono de US$ 22,1 millones y un fuerte compromiso de inversión exploratoria estipulado en US$ 78,7 millones.

lideró con un y un fuerte compromiso de La operadora PCR logró los mejores puntajes provisorios en tres áreas: La Tropilla I (ofreciendo un bono de US$ 30,5 millones) , Águila Mora Noreste (US$ 20,5 millones ) y Santo Domingo II (US$ 20,5 millones).

logró los mejores puntajes provisorios en tres áreas: La (ofreciendo un bono de , ) y En el bloque Pampa de las Yeguas II NE, la mejor calificada resultó JPM Energía S.A . con un bono de US$ 18,5 millones y una inversión de US$ 26,1 millones .

la mejor calificada resultó . con un bono de y una . Las áreas Corralera Sur y Chasquivil Sur quedaron lideradas por las ofertas de Phoenix-Continental (con un bono de US$ 7,1 millones e inversiones por US$ 18,9 millones) y Selva María Oil S.A. (ofreciendo un bono de US$ 1 millón y US$ 16,8 millones de inversión), respectivamente.

Para definir a los ganadores, GyP anunció que ponderará la actividad exploratoria prometida, el bono de acceso, las regalías incrementales ofrecidas por encima del 15% y la participación societaria que conservará la empresa estatal, pautada entre un 10% y un 20%.

El cronograma hacia la Ronda 2/2026

Una vez concluida la evaluación integral, el Directorio de GyP resolverá las pre-adjudicaciones, apuntando a firmar los contratos en caso de resolución favorable e iniciar los trámites administrativos ante el Ministerio de Energía de la Provincia.

En paralelo a la definición de esta etapa, la empresa ya trabaja en la selección de nuevas áreas para el lanzamiento de la Ronda 2/2026. Esta segunda fase, orientada específicamente a la exploración y eventual explotación de la ventana de gas de Vaca Muerta, abrirá su convocatoria en noviembre, tal como adelantó el gobernador Rolando Figueroa durante su viaje a Houston, Estados Unidos.

Pluspetrol y la reconfiguración de socios en áreas activas

El dinamismo del Plan Exploratorio se complementa con los recientes movimientos societarios aprobados por el Gobierno provincial en bloques que ya cuentan con concesiones no convencionales. Días atrás, Neuquén oficializó el ingreso de Pluspetrol a las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza, donde la estatal GyP mantiene participación.

Esta operación, que se concretó mediante la transferencia de una porción del paquete que correspondía a Vaca Muerta Inversiones, representó un ingreso de US$ 13,92 millones para la Provincia en concepto de aportes y pago del Impuesto de Sellos. Con las modificaciones contractuales, las uniones transitorias (UT) para desarrollar ambos bloques productivos quedaron conformadas por Shell Argentina a la cabeza con el 45%, seguida por Vaca Muerta Inversiones (25%), Pluspetrol (20%) y GyP (10%).