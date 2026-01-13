El Efecto Mariposa: Vaca Muerta, Venezuela y el Mercosur

El inicio de año llegó con fuertes noticias geopolíticas que tendrán sin dudas un impacto en el sector energético argentino, en especial en Vaca Muerta, pero también en un segmento que está en pleno despegue como es el de la minería. En una suerte de Efecto Mariposa, tanto la intervención de Venezuela por parte de los Estados Unidos, como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, dejarán su huella en Argentina.

Lo primero que vale marcar es que ninguno de los dos aleteos de mariposas tendrán un efecto inmediato en la región, sino que se verá recién en los próximos meses. En el caso del acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Mercosur, aún quedan pasos administrativos por delante para que la tan buscada alianza se efectivice.

Esto demorará, al menos, hasta mediados de año la puesta en marcha de los cambios que podrían agilizar e incrementar inversiones de empresas europeas en Vaca Muerta, como así también traccionar las ventas de petróleo al viejo continente, ya que después de todo es el principal insumo que le exporta la región del Mercosur.

Pero el impacto de este acuerdo buscado por casi dos décadas también llegará al sector minero, que está en pleno auge en el país. En este segmento no solo se espera que se agilicen y profundicen las inversiones europeas, gracias a las menores trabas, sino que en especial se espera un impulso hacia el segmento de la industrialización de los minerales, que hoy enfrentan trabas arancelarias que a la postre terminan haciendo que se exporten centralmente solo las rocas puras.

En la vereda opuesta, se espera que la quita de aranceles permita la importación de maquinarias y tecnología europea que potencien y mejoren la eficiencia de los desarrollos, tanto mineros como en la formación Vaca Muerta.

El efecto Venezuela en el petróleo

La intervención de Venezuela promete generar cambios a nivel mundial en el mercado del petróleo, no tanto por la incidencia en sí de la producción venezolana que hoy está en los 800.000 barriles por día pero podría escalar rápidamente a 1,5 millones.

La clave está en el bloqueo que el control de Venezuela generaría sobre el flujo del resto del petróleo penalizado a nivel global: el de Rusia e Irán, a la vez que en un efecto de doble pinza, dejaría este nuevo crudo en control de Estados Unidos, un país que busca sumar petróleo para compensar su declino natural y así poder seguir controlando a la baja el precio del crudo, pues con ello buscan que sus industrias tengan energía más barata para competir con la producción china.

En ese juego geopolítico -que a futuro podría involucrar también a Groenlandia, una de las mayores reservas mundiales de las tierras raras que se utilizan en los sistemas de seguimiento satelital- Argentina y Vaca Muerta no estarán al margen, pues si hay algo que marcará este 2026 es la inserción de la producción shale local en el mercado global.

Hoy Argentina trabaja para aumentar su producción de petróleo de cara netamente al mercado exportador, y si bien el crudo venezolano es pesado, opuesto al shale de Vaca Muerta, no solo más crudo implicará menor precio, sino también la apertura de un nuevo competidor por la captura de las inversiones.

Y este es el punto central, tanto para Vaca Muerta como para la minería. Ya no se trata solo de una industria nacional, por su escala ambos sectores compiten con otros desarrollos del resto del mundo para capturar las inversiones necesarias, pero la ubicación geopolítica argentina, como país sin conflictos armados y con vías de exportación sin bloqueos, es un verdadero as bajo la manga.