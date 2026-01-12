Vaca Muerta se corre al sur del río Neuquén y Plaza Huincul se puso en alerta

Se apuesta a producir gas en áreas ubicadas al norte de Cutral Co y Plaza Huincul para poder exportar como GNL. (Foto: Matías Subat)

La ciudad de Plaza Huincul se posicionó frente a un escenario de expansión energética a partir del desarrollo previsto de áreas gasíferas ubicadas al norte de su ejido urbano, vinculadas al proyecto Argentina LNG liderado por YPF y sus socios internacionales.

El intendente Claudio Larraza expresó que el municipio se preparó para el inicio de la explotación de los bloques Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza, áreas con concesiones convencionales destinadas a abastecer el esquema exportador de gas.

Desde la gestión local se observó que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera requiere anticipación en infraestructura, logística y servicios, con el objetivo de ordenar el impacto territorial y productivo.

Las declaraciones del jefe comunal se enmarcaron en un contexto regional donde Plaza Huincul y Cutral Co recuperaron centralidad estratégica dentro del desarrollo gasífero de Vaca Muerta, en cercanía al núcleo histórico de la industria petrolera neuquina.

Desarrollo de áreas y preparación territorial

Las áreas Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza contaron con concesiones convencionales vigentes, mientras que el bloque Las Tacanas presentó un permiso no convencional, aún sin producción comercial.

Las Tacanas se ubicaron como el proyecto de explotación no convencional más cercano a las localidades que dieron origen a la actividad petrolera en la provincia del Neuquén.

YPF informó a la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales provincial la realización de intervenciones exploratorias y de infraestructura en Las Tacanas, iniciando el trámite de licencia ambiental correspondiente.

La documentación ambiental oficial detalló la construcción de locaciones, perforación de pozos y tendido de ductos, en el marco de un plan de gestión ambiental sometido a evaluación pública.

El gasoducto como pieza central del proyecto exportador

En paralelo al desarrollo de las áreas productivas, YPF comunicó formalmente la planificación de un gasoducto de exportación asociado al proyecto Argentina LNG.

El trazado proyectado contempló una extensión aproximada de 570 kilómetros, desde el área Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, hasta el norte del ejido de Sierra Grande, en la provincia de Río Negro.

La empresa convocó a titulares de dominio de inmuebles rurales de Neuquén y Río Negro para coordinar servidumbres y relevamientos, según lo publicado en el Boletín Oficial del 6 de enero de 2026.

Esta instancia administrativa confirmó la existencia concreta del proyecto de transporte, más allá de las etapas pendientes de aprobación y ejecución.

Impacto regional y fuentes oficiales

Las áreas involucradas se localizaron al norte de Cutral Co y Plaza Huincul, dentro de la ventana de gas húmedo de Vaca Muerta, seleccionada por su productividad y cercanía logística.

Según información sectorial, la elección de estos bloques respondió a la posibilidad de desarrollar un hub integrado, optimizando instalaciones de superficie y reduciendo costos operativos.

Desde el municipio de Plaza Huincul se señaló que la planificación anticipada permitió articular capacitación, ordenamiento urbano y atracción de inversiones, en línea con el crecimiento esperado.

Las afirmaciones del intendente Claudio Larraza, junto con la información difundida por YPF y la Secretaría de Ambiente de Neuquén, constituyeron las fuentes principales que sustentaron el escenario de expansión energética y de infraestructura proyectado para la región.