VMOS: En marzo se alcanzará el pico de mano de obra del oleoducto a la costa rionegrina

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) entra en una etapa de definiciones técnicas y operativas clave en la costa rionegrina. Durante una recorrida por la zona de Punta Colorada, el gobernador Alberto Weretilneck confirmó que el cronograma de trabajos avanza a ritmo sostenido para que la provincia se convierta en la principal vía de salida del crudo no convencional. Según las proyecciones actuales, en marzo se alcanzará el pico de mano de obra, con una ocupación estimada de aproximadamente 1.600 trabajadores de forma directa.

La obra, que demanda una inversión de 3.000 millones de dólares, se consolida como la infraestructura energética más importante actualmente en ejecución en el país. En el predio costero ya se visualiza la construcción de seis tanques de almacenamiento que tendrán una capacidad total de 720 millones de litros.

Al respecto, el mandatario rionegrino subrayó la trascendencia del desarrollo: “Es una de las obras más grandes, no solo de Río Negro sino del país. Esto es realidad, son hechos concretos. Lo que en su momento fue un objetivo para Neuquén, para Río Negro y para la Argentina, hoy se está cumpliendo”.

Un aspecto central para la economía regional es la aplicación de la Ley Provincial 80/20, que garantiza que el 80% del personal contratado sea rionegrino. El Gobierno provincial mantiene controles estrictos sobre el cumplimiento de esta normativa y sobre las condiciones de seguridad e higiene en los campamentos y en la traza de 437 kilómetros que une Allen con el Atlántico.

El gobernador recorrió la obra del oleoeducto Vaca Muerta Oil Sur.

Este flujo de empleo será vital durante el primer semestre de este 2026, coincidiendo con el montaje de las estructuras principales y los sistemas de protección catódica.

Desde el punto de vista técnico, el sistema ya superó hitos fundamentales, como la finalización de la soldadura automática del ducto en noviembre pasado. Actualmente, las cuadrillas se concentran en las pruebas hidráulicas, obras civiles y el montaje de instalaciones complementarias. Weretilneck destacó que, gracias a este nivel de avance, “a fines de 2026, la Argentina comenzará a exportar petróleo desde Río Negro”, transformando la matriz exportadora de la región de manera definitiva.

Pese al optimismo, el plazo de inicio de las exportaciones desde VMOS es enero de 2027 con un volumen inicial de 180.000 barriles por días que escalará rápidamente para llegar a fines de 2027 a los 550.000 barriles por día que es la capacidad del ducto, que ya se prevé que posiblemente sea ampliado hasta los 700.000 barriles por día.

Los tanques de almacenamiento ya van tomando forma.

En la terminal de exportación se concentra hoy el mayor volumen de tareas, incluyendo la impermeabilización de los tanques, el montaje de domos, drenajes y servicios. Este despliegue de infraestructura energética contará con cuatro estaciones de bombeo y 28 válvulas de bloqueo a lo largo de su recorrido por la meseta rionegrina.

VMOS es una sociedad formada por YPF, Vista, Shell, Pan American Energy, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Tecpetrol. Además, como socio clase B, y con cupo en el oleoducto, está la estatal-provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).