El EPEN avanza con la Microcentral Nahueve en el norte neuquino: ¿en qué etapa se encuentra la obra?

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) continúa con el desarrollo de la obra de interconexión entre la Microcentral Nahueve y la línea de media tensión de 33 kV Andacollo – Las Ovejas, un proyecto estratégico para inyectar al sistema la energía que produzca la central, y fortalecer la infraestructura eléctrica en la región del Alto Neuquén.

Actualmente, la obra presenta un avance aproximado del 40%, consolidando progresos significativos en distintos frentes de trabajo.

El proyecto contempla la construcción de una playa de maniobras ubicada bajo la traza de la línea Andacollo – Las Ovejas, junto con la ejecución de un tramo de media tensión de 33 kV que vinculará dicha playa con la microcentral. La traza se extiende desde un punto cercano a la Ruta Provincial N° 43 hasta la margen sur del río Nahueve.

En términos de avance, ya se encuentra finalizado un tramo aproximado de 800 metros de línea de media tensión. En paralelo, el EPEN inició los trabajos correspondientes al tramo inicial, tareas que están siendo ejecutadas por cuadrillas de la Regional Norte.

Por su parte, la empresa contratista realiza las excavaciones para la instalación de postes de suspensión, además del montaje de estructuras complementarias y la adecuación del terreno.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico durante el desarrollo de la obra, se implementará este jueves 9 un sistema de by-pass en la zona de Loma Alta – Los Carrizos. Esta maniobra permitirá mantener el suministro sin interrupciones hacia las localidades de Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y parajes cercanos, asegurando además condiciones de trabajo seguras para el personal.

Interrupción del suministro en el Alto Neuquén

Estos trabajos de interconexión de la microcentral Nahueve implicarán un corte de energía eléctrica en la línea de 33 kV Andacollo – Las Ovejas. Será el jueves 9 de abril, de 14 a 19.

Durante este lapso, el suministro eléctrico se verá interrumpido en los parajes de:

• Butalón y zona aledaña de Las Ovejas

• La Matancilla y zona aledaña de Varvarco.

• Pichi Neuquén y zona aledaña de Manzano Amargo

Se solicita a los usuarios tomar los recaudos necesarios. Asimismo, se informa que en Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo se dispondrá de generación mediante reserva fría, a fin de atenuar el impacto del corte. Se abastece en cada caso a servicios esenciales y casco urbano.