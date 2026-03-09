El Instituto Vaca Muerta suma siete nuevas empresas de servicios de Oil &Gas

El Instituto Vaca Muerta incorporó siete nuevos socios, alcanzando así un total de 19 compañías de servicios que se suman a esta iniciativa educativa. En el marco de su inminente abertura, el Instituto de Formación de Vaca Muerta (IVM) ya cuenta con la reciente incorporación de varias empresas de servicios que se suman al respaldo de las grandes operadoras.

La incorporación de las nuevas socias refuerza el rol estratégico de la nueva institución educativa que se inaugura el próximo 16 de marzo para el desarrollo del talento técnico que requiere Vaca Muerta, con el propósito de transformar a la Argentina como una potencia exportadora de energía a los mercados internacionales.

“El Instituto Vaca Muerta es una pieza estratégica para el futuro energético del país. Necesitamos formar a los nuevos profesionales que la industria va a demandar, porque solo así vamos a garantizar una actividad más segura y eficiente«, afirmo el presidente y CEO de YPF Horacio Marín.

« La seguridad no es negociable: la prioridad es que cada operario vuelva a su casa de la misma manera que llego al trabajo. Yo lo digo siempre: no hay barril de petróleo que justifique una curita!», sostuvo.

El Instituto ofrece una formación técnica en la región, basada en la práctica, la seguridad excelencia operativa como pilares fundamentales. En la primera apertura de inscripciones, el instituto tuvo un record de 13.000 inscriptos.

Se proyecta capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año, en perfiles clave para la operación de la industria, abarcando áreas como perforación, fractura, producción, mantenimiento y tratamiento de crudo y gas.

Actualmente, las empresas de servicios que ya son socias son Halliburton, San Antonio Internacional, DLS Archer, Pason DGS, Oilfield & Production Services, Industrias Juan F. Secco, Contreras Hermanos, Calfrac Well Services, Marbar, Wenlen, Milicic, TSB y Huinoil. A su vez, las operadoras que lo integran son: YPF, TotalEnergies, Vista Energy, Chevron y Pluspetrol.

Esta amplia representación de la industria energética como parte del IVM fortalece la articulación entre industria y educación para garantizar una formación adecuada con las necesidades de la operación no convencional.