Por el conflicto en Medio Oriente el petróleo superó los 90 dólares: Qué pasa con los combustibles

A un día de cumplirse una semana del ataque iniciado por Estados Unidos e Israel contra Irán, la escalada bélica continúa disparando el precio internacional del petróleo que en esta mañana perforó el techo de los 90 dólares para el barril de tipo Brent. El valor es el más alto en dos años y medio, y si bien es un incentivo para las exportaciones de petróleo de Argentina y Vaca Muerta, sigue elevando la presión en el precio de los combustibles internos por el descalce.

Las pizarras del Brent, el petróleo del Mar del Norte que es la referencia para Argentina, muestran en esta mañana un alza de más del 5%, como reflejo de la continuidad del conflicto en Medio Oriente, que comenzó el día con bombardeos en Líbano.

El eje del aumento del precio del crudo está en el cierre del estrecho de Ormuz, una vía naviera por la que habitualmente se trasporta el 20% del petróleo y del GNL del mundo, y que está virtualmente bloqueada por la amenaza de que los buques sean bombardeados.

Esta nueva suba hace que desde el inicio del conflicto, el sábado pasado, el aumento acumulado ya sea del 26%, pues el crudo cotizaba a 72 dólares, y en menos de una semana ya subió 19 dólares por barril.

Desde este lado del mundo, los efectos de estos cambios llegan a la Argentina, y en la visión positiva está lo que sucede con las empresas petroleras que podrán aprovechar el contexto de altos precios para mejorar el valor de sus exportaciones.

Buena noticia para la exportación de crudo argentino

De acuerdo a la consultora Aleph Energy, por cada 10 dólares que sube el precio del Brent las exportaciones de petróleo que impulsa Vaca Muerta se elevan en 1.300 millones de dólares, en una cuenta anualizada, es decir si ese valor se mantiene todo el año.

Con los actuales valores, ya serían 3.900 millones de dólares los que se podrían adicionar porque el cálculo de base era el precio de inicio de años, que era de 60 dólares.

En este escenario hay dos ganadores indirectos, pues por un lado las provincias productoras del petróleo -mayoritariamente Neuquén por Vaca Muerta- perciben el 12% de regalías calculadas sobre el precio de venta, si el precio es mayor, las regalías también suben.

Pero además, el gobierno nacional también hace caja con las exportaciones al percibir el 8% de derechos aduaneros. Un punto que además dejó sin efecto la quita de retenciones al convencional a pocos días de su lanzamiento, dado que se fijó un sendero que marca la supresión del beneficio cuando el petróleo supera los 80 dólares.

Mala noticia para el precio de los combustibles en el país

Pero no todo es positivo, el precio del Brent es la base de la paridad de exportación que se utiliza como referencia en las refinerías para determinar el precio de los combustibles. Y por esto, cada suba presiona al alza el precio de la nafta y el gasoil.

Lo habitual es que las refinerías no trasladen de inmediato los cambios, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Sino que se suele realizar un promedio, mensual o al menos quincenal. Con lo cual si bien aún es temprano para deteminar cómo afectará el precio de los combustibles, sí se puede hacer un cálculo de qué podría pasar si se mantiene el valor actual.

Hasta el mes pasado el precio de referencia promedio de las refinerías argentinas fue de 63 dólares el barril, según pudo averiguar de diversas fuentes EnergíaOn. Si se toma un precio del Brent de 90 dólares, la paridad de exportación queda muy lejos de esos 63 dólares, pues se situaría en torno a los 82 dólares el barril.

Esto implica un desfase del 30% en relación con el precio actual que claramente se buscará trasladar al precio de los combustibles, con un traslado que es parcial porque el crudo es una parte de todo el proceso productivo.