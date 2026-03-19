El Medanito: Rucci exige definiciones ante un escenario de parálisis e incertidumbre

La falta de acuerdos en Santa Rosa impacta directamente en la operatividad de El Medanito, un yacimiento convencional que requiere inversión constante para no perder su potencial. Foto gentileza.

La definición sobre el esquema de explotación de El Medanito, el yacimiento de hidrocarburos más relevante de la provincia de La Pampa, entró en una semana clave. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, manifestó que la prioridad del sector trabajador es el mantenimiento de la estabilidad laboral, independientemente del modelo de gestión que se adopte.

“Nosotros queremos que nos garanticen los puestos de trabajo de los 450 compañeros. Después, la decisión política la tienen que tomar los legisladores junto al Gobierno de La Pampa”, sostuvo Rucci en una entrevista. Con estas declaraciones, el gremio busca separar la urgencia social de la discusión técnica que hoy divide a la Legislatura provincial.

La incertidumbre sobre el área comenzó a profundizarse en febrero, cuando diversos actores de la localidad de 25 de Mayo (municipio, cámaras empresariales y pymes) advirtieron sobre el impacto de la falta de un plan de inversiones a largo plazo.

El Medanito aporta más de un tercio de la producción petrolera pampeana, representa cerca del 10% de los ingresos fiscales de la provincia y es el principal motor de demanda para las pymes de servicios petroleros de la región.

Tras quedar desierta la última licitación, el debate actual se centra en qué sucederá después del 18 de junio, fecha en que vence la concesión que actualmente opera PCR en asociación con la estatal Pampetrol.

El debate en la Legislatura

Existen actualmente dos posturas marcadas entre los 30 diputados provinciales:

Continuidad vía Pampetrol: El oficialismo propone que la empresa estatal tome el control del área de forma transitoria para evitar el cese de actividades y garantizar los empleos. Nueva Licitación: La oposición impulsa un llamado a concurso inmediato con condiciones que resulten más atractivas para la inversión privada.

Rucci advirtió sobre la necesidad de no «dejar caer» el yacimiento, señalando que al tratarse de pozos convencionales, la falta de inversión en estimulación y mantenimiento puede derivar en una pérdida de potencial productivo difícil de recuperar en el futuro. «Que sea lo mejor para la provincia y para la gente», concluyó el dirigente.

El área El Medanito es una pieza clave de la estructura productiva pampeana. El sector gremial y empresarial coincide en la necesidad de definiciones urgentes para evitar el impacto económico en 25 de Mayo.

En este contexto, el yacimiento atraviesa una etapa de transición marcada por el vencimiento de la concesión vigente y la falta de definiciones sobre el esquema futuro de explotación. La intervención de Pampetrol y el proceso licitatorio sin adjudicación consolidaron un escenario con interrogantes sobre la continuidad productiva y el impacto económico en 25 de Mayo, donde la actividad petrolera representa uno de los principales motores de empleo, ingresos fiscales y demanda para pymes proveedoras.