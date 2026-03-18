Crece el potencial minero en Santa Cruz tras el hallazgo de oro en «Las Mellizas»

Técnicos provinciales detectaron oro visible en una de las estructuras del proyecto “Las Mellizas”, mientras avanzan los controles sobre la actividad minera y el desarrollo de los emprendimientos en exploración.

El Gobierno de la provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante una inspección técnica en el proyecto “Las Mellizas”, perteneciente a la empresa Patagonia Gold. Las mismas se realizaron en el marco de las tareas de seguimiento y control de las actividades de exploración minera que se desarrollan en el territorio provincial.

Estas acciones se realizan por indicación del gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de fortalecer el control estatal sobre la actividad minera, verificar el cumplimiento de los compromisos de inversión y acompañar el desarrollo responsable de los proyectos en etapa de exploración.

Muestras tomadas por la Secretaría para ser analizada. Foto gentileza.

Durante la visita, el equipo técnico verificó el estado de avance de las tareas en el proyecto, así como las inversiones ejecutadas por la empresa a cargo. En el transcurso de la inspección también se recorrieron distintas áreas de interés geológico dentro del proyecto.

En particular, en la estructura denominada T-12, los profesionales de la Secretaría tomaron muestras de roca y pudieron observar y constatar la presencia de oro visible en la mineralización expuesta, lo que constituye un indicio relevante dentro del proceso de evaluación geológica de yacimientos de este tipo. Se trataría de mineral alojado en vetas oxidadas y brechas silicificadas dentro de una falla de rumbo norte-sur.

En el marco de la misma campaña de control, el equipo técnico también realizó una inspección en el proyecto “Pantano”, un prospecto que se encuentra en su primera etapa de exploración. Allí se pudo constatar el avance de las tareas de perforación diamantina, que hasta el momento alcanzan aproximadamente 5.200 metros perforados. Al momento de la visita, uno de los equipos de perforación se encontraba trabajando en la etapa final de la campaña, correspondiente a los últimos 600 metros programados.

Durante la recorrida también se inspeccionaron las instalaciones del campamento operativo y la loguera, donde se encontraban almacenados y ordenados los testigos de corona provenientes de las perforaciones realizadas, verificándose las condiciones de registro y preservación del material geológico obtenido.

Desde la Secretaría de Estado de Minería, destacaron que este tipo de inspecciones permite verificar en terreno el cumplimiento de los compromisos de inversión, y las condiciones técnicas de los trabajos, al mismo tiempo que se recaba información clave sobre el potencial geológico de los proyectos en etapa de exploración.

Finalmente, señalaron que se continuará con el seguimiento técnico de los distintos emprendimientos mineros que se desarrollan en la provincia, con el objetivo de garantizar una actividad minera responsable, transparente y en cumplimiento de la normativa vigente.