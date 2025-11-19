El mercado del litio enfrenta el desafío de los precios frágiles hasta 2027

Los precios del litio se mantendrán bajos al menos por los próximos dos años.

El mercado mundial del litio se encamina a una etapa de precios moderados y márgenes ajustados, marcada por un exceso de oferta que podría extenderse hasta 2027. Sin embargo, detrás de esta aparente calma se consolida un nuevo mapa global de competitividad donde América Latina, y especialmente Argentina, emerge como protagonista por su bajo costo operativo, abundancia de recursos y acelerada curva de expansión productiva.

Así lo revela un análisis cruzado de Benchmark Mineral Intelligence, Fastmarkets y S&P Global Commodity Insights (Platts), tres de las principales consultoras internacionales del sector, que presentaron recientemente informes en distintos encuentros sobre materias primas para baterías en América.

Federico Gay, analista principal de Benchmark Mineral Intelligence, proyecta que el mercado global del litio enfrentará una sobreoferta de entre 150.000 y 170.000 toneladas anuales entre 2025 y 2027, lo que mantendrá los precios en el rango de 8.000 a 10.000 dólares por tonelada.

“La fragilidad del mercado hace que cualquier cambio —cierres, retrasos o incentivos— pueda alterar los precios rápidamente”, advirtió Gay. En el escenario base, el equilibrio recién se alcanzaría hacia fines de la década; en uno más optimista, podría haber un leve repunte en 2027 si la demanda se acelera, sobre todo en Estados Unidos.

Pese a la corrección, el analista subraya que “la historia del litio está lejos de terminar: la demanda sigue sólida, incluso bajo tensiones geopolíticas y comerciales”. Benchmark sostiene que China continuará como epicentro del refinado mundial, pero que Latinoamérica seguirá siendo el proveedor competitivo y confiable que garantiza estabilidad a largo plazo.

Según Benchmark, el costo promedio C3 (que incluye minería, procesamiento, transporte, regalías e intereses) se ubica actualmente en 9.000 dólares por tonelada, mientras el precio spot CIF Asia ronda los 9.060 dólares. Esto implica que la mitad de las minas del mundo operan hoy sin márgenes, un escenario que Gay calificó como “insostenible a mediano plazo”.

Hacia 2035, con nuevas operaciones en marcha y mejoras tecnológicas, los costos tenderán a estabilizarse. No obstante, Sudamérica mantendrá su liderazgo competitivo, combinando mejores leyes minerales, menor intensidad energética y costos logísticos más bajos.

Dos proyectos que podrían redefinir el futuro del litio

En su análisis, Gay destacó dos proyectos “de validación” que podrían cambiar las reglas del mercado: Centenario Ratones, de Eramine Sudamérica en Salta, el primer desarrollo industrial del mundo con tecnología DLE (Extracción Directa de Litio), que marca un punto de inflexión para el sector.

Y Thacker Pass, en Nevada (EEUU), basado en arcillas sedimentarias de gran volumen pero alto costo. Ambos, señaló el experto, “podrían desbloquear nuevas inversiones en tecnologías no convencionales y atraer capital a un sector que hoy enfrenta aversión al riesgo”.

Sin embargo, aclaró que el futuro del litio no dependerá únicamente del carbonato. Actualmente, el espodumeno representa el 55% de la producción mundial, seguido por las salmueras y las micas chinas. “Aunque las salmueras son más sostenibles, el espodumeno ofrece mayor previsibilidad y menores costos de capital”, explicó.

Las minas de roca dura tardan alrededor de tres años en entrar en operación, frente a los cinco a siete años de los proyectos por evaporación o DLE, y requieren inversiones de 13.000 a 22.000 dólares por tonelada de capacidad, el doble o triple que las fuentes tradicionales.

Litio. Un desarrollo que ya es una realidad en Salta y Jujuy.

Para Leticia Simionato, Battery Raw Materials Senior Price Reporter, South America de Fastmarkets, Argentina está en plena fase de expansión y ya figura como una de las regiones de crecimiento más dinámico del mundo.

La consultora elevó su proyección de crecimiento de capacidad instalada desde un CAGR del 12% al 14% para 2025–2035, impulsada por la puesta en marcha de proyectos como Sal de Oro II, Fénix Etapa 1B (Rio Tinto) y Hombre Muerto Oeste (HMW), junto a una sólida cartera de nuevos desarrollos.

Simionato explicó que, pese a los precios deprimidos, la actividad no se detiene: “Los costos de producción en Argentina siguen siendo de los más bajos del mundo, y eso le permite mantener márgenes positivos incluso en escenarios adversos”.

Una cadena global aún dominada por China

El informe de S&P Global Commodity Insights (Platts), presentado por Adriana Carvalho y Anne Barbosa, confirma que China sigue controlando más del 70% de la capacidad mundial de refinación, pero reconoce que América Latina -en particular Argentina y Chile– conservará una posición estratégica gracias a su competitividad estructural y cercanía con los mercados de consumo.

El documento subraya que los envíos marítimos desde Sudamérica hacia Estados Unidos tardan entre 20 y 30 días, con costos de transporte de 90 a 190 dólares por tonelada, frente a los 35–45 días y costos de hasta 250 dólares desde Asia. Esa ventaja logística convierte a la región en un socio ideal para el mercado norteamericano en su proceso de diversificación de suministros.

Factores de riesgo que pueden alterar las proyecciones

Fastmarkets advierte que el equilibrio previsto hasta 2027 podría modificarse ante distintos factores. Por un lado, los retrasos o cancelaciones de proyectos: si una parte relevante de las operaciones en construcción se posterga por problemas de financiamiento o permisos, el mercado podría ajustarse antes de lo esperado, impulsando los precios.

Además, alertó por cambios regulatorios o políticos: estímulos industriales en Estados Unidos o restricciones ambientales en China pueden alterar súbitamente la demanda y el flujo de refinación global.

Y por último, advirtió por las estrategias empresariales de control de oferta: la retención temporal de espodumeno -una práctica ya observada entre mineras brasileñas- podría modular la curva de precios y generar repuntes coyunturales.

Un horizonte de ajustes y oportunidades

La coincidencia entre las tres consultoras es clara: el mercado del litio permanecerá frágil hasta 2027, presionado por la sobreoferta y los bajos precios. Pero el núcleo de competitividad global se desplazó hacia Sudamérica, donde Argentina y Chile lideran por recursos, costos y potencial de industrialización.

“Con costos bajos, recursos abundantes y una ola tecnológica en marcha, el Triángulo del Litio aún puede transformarse en el gran beneficiario de la transición energética global”, resumió Gay.

Mientras el mercado se equilibra, la región consolida su papel como proveedor estructural de la nueva energía del siglo XXI, con Argentina acelerando su curva de producción y el resto del continente avanzando hacia la integración de una cadena de valor regional del litio, clave para el futuro energético del planeta.