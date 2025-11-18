Vaca Muerta suma nuevas empresas extranjeras: las claves del interés internacional

El mapa de las empresas productoras de Vaca Muerta está muy cerca de ampliarse, dado que si bien ayer se conoció el acuerdo para la venta de un área a la norteamericana Continental Resources, todavía faltan trámites para poder materializarlo. Pero lo que sí ya es claro, es que hay una serie de condiciones o claves que son las que han hecho que en lo que va del año tres petroleras extranjeras hayan puesto su foco en el shale argentino.

La primera firma en desembarcar en Argentina, y específicamente en Neuquén, fue la brasileña Fluxus. La operadora no es globalmente reconocida pero sí tiene detrás al poderoso pool J&F, el mayor grupo económico privado de Brasil con presencia en 190 países.

La brasileña en realidad inició su desembarque a fines del 2023, pero le tomó un año y medio poder sellar el acuerdo final con el gobierno neuquino para tomar posesión de las áreas que le compró a Pluspetrol: Centenario 1 y Centenario 2, con objetivos convencionales, y Centenario Centro, donde posee una concesión sobre Vaca Muerta.

En todos los casos, las áreas fueron vendidas por Pluspetrol.

Desde agosto la operadora sentó su bandera en los campos, donde junto a un plan de 21,3 millones de dólares que incluye la reactivación de pozos del convencional, la firma también define un plan para encarar Vaca Muerta en el bloque que literalmente pisa el norte de la capital provincial.

La clave del desembarco de esta firma estuvo en la posibilidad de que la brasileña accediera de forma rápida y con una inversión relativamente baja por tratarse de campos del convencional a una producción de gas que podrá exportar hacia su país de origen.

El regreso de GeoPark por la puerta grande

Un mes después, en septiembre, tocó el turno de una empresa que si bien tuvo su nacimiento en Argentina, hoy tiene sus oficinas centrales en Colombia: GeoPark. Con la compra de las áreas Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa, también a Pluspetrol, GeoPark marcó no solo su regreso al país, sino en especial su ingreso a Vaca Muerta.

La operadora ya había intentado ingresar al play no convencional en 2024, con un acuerdo con Phoenix Global Resources, que finalmente se anuló. Pero que terminó en un redoblar la apuesta, dado que la figura de socio inversor que había pactado con PGR, ahora GeoPark se situó como operadora de dos bloques de Vaca Muerta.

El CEO de GeoPark, Felipe Bayón, detalló que planean invertir hasta 1.000 millones dólares en Vaca Muerta.

La apuesta, de más de 100 millones de dólares se centra en dos de las grandes claves que marcan el atractivo que hoy tiene Vaca Muerta para las empresas extranjeras. En primero lugar, y casi como explicación de por qué no llegaron antes firmas foráneas, está la apertura -aunque gradual- del cepo cambiario.

No hay punto más difícil para atraer dólares del exterior que el hecho de que quedaran de rehenes en Argentina, como ocurría hasta el año pasado. Con la flexibilización del cepo, el shale argentino escaló en interés o al menos, equiparó algunas de las condiciones que ofrecen otros desarrollos hacia los cuales podrían haber migrado las inversiones externas.

Un acuerdo de venta con Continental Resources

Este punto es común con Continental Resources, la firma norteamericana que el viernes pasado selló un acuerdo también con Pluspetrol para acceder al área Los Toldos II Oeste, en el corazón petrolero de Vaca Muerta.

Y es aquí, donde influye la anteúltima clave que está captando la atención de las petroleras: el potencial productivo de Vaca Muerta. Y es que, a diferencia de años atrás, cuando la actividad en el shale era más de tipo exploratoria, hoy es casi una certeza que cada pozos que se haga dará una buena producción, en especial si se trata de petróleo.

Esto se entrelaza casi sin poder distinguir el principio del fin, con otro factor que es clave para el interés de Continental Resources, y que es la contraposición entre Vaca Muerta y los desarrollos del shale norteamericano.

La ventaja del declino del shale de Estados Unidos

Mientras formaciones como Permian e Eagle Ford muestran que están ya en la fase de campos maduros, en la última etapa productiva de esas áreas, en Vaca Muerta el desarrollo apenas llega al 9%, dejando oportunidades de más para empresas que tienen su expertisse en el shale, como es el caso de la firma del magnate Harold Hamm.

En esta clave, la caída de la actividad del no convencional en los Estados Unidos, hace un eco más que atractivo en Vaca Muerta, la única formación shale por fuera de América del Norte que ha logrado desarrollarse con éxito.

Mientras el ingreso de las tres empresas ha tenido como común denominador a la firma argentina Pluspetrol vendiendo áreas, después de todo fue la que hizo la enorme compra agresiva de todos los activos de ExxonMobil, lo que resta por verse ahora son las exigencias que Neuquén le hará a la petrolera del «Rey del Fracking».

La negociación con GeoPark no fue extensa, pero sí derivó en un acuerdo más que novedoso en torno al rol de la petrolera estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) a una de las áreas en donde, sin la modalidad del carry -que implica ser socia en las inversiones- ingresó como socia de las ganancias. Además de los pagos de regalías futuras y aportes de infraestructura.

Habrá que ver ahora qué acuerdo se sella con la petrolera norteamericana que, a diferencias de sus predecesoras, no tiene ni un grupo accionario, ni financiero detrás, sino un solo dueño que, nacido en un hogar humilde, logró construir su propio imperio.