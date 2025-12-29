Represas de Neuquén y Río Negro: las nuevas concesionarias tendrán un plazo de tres días para pagar

El Chocón, una de las represas que se licitó este año. Foto: archivo.

El pago de las nuevas concesiones que controlarán las principales represas de Neuquén y Río Negro por los próximos 30 años se deberá hacer en un exiguo plazo de tres días a una cuenta definida por el ministerio de Economía de la Nación, cartera que conduce Luis Caputo.

Esa precisión surge de los pliegos que definieron la actualización de los contratos por los complejos hidroeléctricos de Alicurá, Piedra del Águila, Cerros Colorados, El Chocón y su dique compensador, Arroyito.

La semana pasada se realizó con un acto en Cipolletti la firma de los contratos de transferencia, evento al que asistieron la secretaria de Energía, María Tettamanti, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Las ofertas ganadoras, que en conjunto llegaron a una suma superior a los 700 millones de dólares, se dividieron de la siguiente manera:

Alicura: Ganada por EDISON INVERSIONES S.A.U con una oferta de US$162.040.002 (Operador hasta ahora: AES).

El Chocón: Ganada por MSU Energy (BML INVERSORA S.A.U) con una oferta de US$235.671.294 (Operador hasta ahora: ENEL).

Cerros Colorados: Oferta ganada por EDISON INVERSIONES SAU con US$64.000.000 (Operador hasta ahora: Orazul).

Piedra del Aguila: Ganada por Central Puerto con una oferta de US$245.000.000 (Operador hasta ahora: Central Puerto).



Nuevas concesiones de las represas: plazos y formas de pago

De acuerdo al pliego que desarrolló la licitación, las nuevas concesionarias tendrán que concretar el pago por medio de una una transferencia bancaria al Estado Nacional.

Las empresas tendrán un plazo de tres días contados para realizar la cancelación una vez que se publique en el Boletín Oficial la resolución del ministerio de Economía que apruebe la adjudicación o que se difunda la notificación al adjudicatario, lo que ocurra primero.

Por lo que se desprende de la resolución y de lo que informaron fuentes oficiales consultadas por Diario RÍO NEGRO, el pago se hará sin condiciones para Nación y por el total del monto, que fue establecido en dólares.

Cómo informó este medio la semana pasada la publicación del decreto para aprobar la adjudicación definitiva se esperaba para fines de diciembre o los primeros días de enero, para que la toma de posesión efectiva se concrete sin demoras.

La firma estará a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. Una vez publicado, «se hará el traspaso entre las empresas que llegan y las que se van», explicó Tettamanti durante el acto en el edificio de la secretaría de Energía de Río Negro.

Nuevas concesiones de las represas: una compleja negociación

La redacción de los pliegos demandó de un intenso proceso de negociación entre la administración de Javier Milei y los estados provinciales, con varias idas y vueltas incluidas.

La versión final estableció como precio al valor equivalente de la compra de las acciones clase A, B y C de las sociedades anónimas de cada complejo, objetos del contrato de transferencia.

Para la entrada en vigencia de las nuevas concesiones se estableció, también por medio del concurso, un periodo de transición, con los adjudicatarios y las concesionarias salientes (Orazul por Cerros Colorados, Enel por El Chocón y AES por Alicurá) como protagonistas.

En esa instancia, aclaró el escrito oficial, se resolverán asuntos «respecto de la transferencia del personal y demás contratos cedidos que por su naturaleza debieran continuar en cabeza de las sociedad concesionarias».

Los técnicos que representaron a las provincias de Neuquén y Río Negro en la negociación con Nación acordaron, a favor de sus distritos, que el pago de las regalías tome como referencia un 12% del total de de lo facturada por la energía producida, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando ese calculo se aplicaba sobre dos de todos los componentes en los que se había dividido la recaudación de las represas.

También se acordó el pago del canon por el uso del agua, que es propiedad de las provincias, equivalente al 2% de la facturación de las concesionarias, así como además fondos destinados a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), organismos encargados de velar por las normas de manejo de agua, protección ambiental y la seguridad de las presas, abajo de las cuales se encuentran las ciudades más pobladas de la región.