Nación selló el traspaso de las represas del Comahue y recibirá más de 700 millones de dólares

Nación firmó hoy los contratos con los nuevos concedentes de las represas de la región. Foto: archivo.

El Estado Nacional firmó este lunes los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados. Con esta instancia, el proceso de privatización ingresa en su tramo final y se habilita el inicio de la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias.

La firma de los contratos se realizó en Cipolletti y contó con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, del subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, y de los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, junto con representantes de las empresas adjudicatarias.

La firma de los contratos consolida el resultado económico del proceso licitatorio, que garantiza ingresos para el Estado Nacional por 706.885.298,49 dólares. Este monto, surgido de las ofertas presentadas por las ocho empresas participantes, representa una valorización significativa de activos estratégicos del sistema energético.

Con la formalización de los contratos, comienza la etapa de transición operativa hacia los nuevos concesionarios, quienes deberán cumplir con los compromisos de inversión, mantenimiento y modernización establecidos, asegurando la continuidad y mejora del servicio hidroeléctrico.

Desde el Gobierno se marcó que con la firma de estos contratos «el país avanza hacia un esquema de gestión moderna, con inversiones garantizadas y un marco regulatorio que promueve previsibilidad y eficiencia».

La transición operativa a los nuevos concesionarios comenzará de inmediato, asegurando continuidad del servicio y cumplimiento estricto de los compromisos asumidos.

Represas del Comahue: Las empresas y ofertas