Represas, tarifas y RIGI: las definiciones que dejó la secretaria de Energía en Neuquén y Río Negro

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, aterrizó ayer por la tarde en el aeropuerto de Neuquén para firmar, alrededor de una hora después, los nuevos contratos de las principales hidroeléctricas del Comahue: Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados.

La funcionaria fue la encargada de encabezar el acto, que se desarrolló en Cipolletti, con la presencia de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, representantes de las empresas que resultaron adjudicadas, intendentes, legisladores y otros referentes del sector energético.

Luego de tomar la palabra, repasar el proceso de negociación con las provincias y destacar los resultados obtenidos, con el ingreso de dos nuevas compañías y una tercera que continuará como concesionaria, se tomó unos minutos para hablar con Diario RÍO NEGRO y se refirió, entre otros temas, al esquema tarifario.

Tarifas: «Los usuarios con ingresos suficientes tendrán que pagar la energía»

«Hemos dado publicidad a un mecanismo de consulta pública, para que la gente opinara. Los resultados los estaremos viendo en estos días y se avanzará en consecuencia, pero más allá de eso, lo que buscamos es que los subsidios estén enfocados en la gente que los necesita», respondió.

Sostuvo que la intención oficial es avanzar con un proceso de «focalización» de subsidios, para que la gente «que tiene ingresos suficientes y puede pagar la energía, la pague».

Tettamanti remarcó que, cuando se aborda a cuestión energética, también se deben mirar las cantidades y no solo los precios. «Para pagar menos, hay que cuidar la energía que recibimos», señaló.

Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck junto a la funcionaria de Nación ayer. Foto: Cecilia Maletti.

Indicó que las tarifas «estuvieron muy bajas durante muchos años», lo que provocó «una pérdida de la cultura del cuidado«. «Debemos recuperar esa idea, para que también los usuarios sepan lo que cuesta lo que consumen y puedan administrarlo», añadió.

«El objetivo es que aquellos que no puedan pagar la tarifa, reciban una ayuda», sumó. Para eso, dijo que se continuará aplicando «una segmentación tarifaria», que dividirá a los usuarios entre los que «tienen ingresos suficientes para pagar la tarifa plena» y los que «necesitan un subsidio».

Represas: «Queremos que la energía vaya a toda la red de alta tensión»

La firma de los nuevos contratos hidroeléctricos demandó de varios meses de negociación. Las anteriores concesiones, elaboradas en la década de 1990, habían llegado a su vencimiento en 2023 y fueron prorrogadas en más de una ocasión.

Para la titular de la cartera energética, la expectativa hacia adelante «es muy buena» y las empresas adjudicatarias «tienen mucho interés en invertir en energía».

En el caso puntual del segmento hidroeléctrico, expresó que se trata de un tipo de explotación «con muchas responsabilidades», aunque remarcó que espera que las firmas seleccionadas «estén a la altura«.

De acuerdo al proceso licitatorio, Edison Inversiones trabajará en Alicurá y Cerros Colorados, MSU Energy en El Chocón-Arroyito y Central Puerto en Piedra del Águila.

«Queremos que haya una producción responsable, eficiente, para que esa energía alimente a toda la red de alta tensión del país, no solo de las provincias«, enfatizó.

«Las concesiones estarán vigentes durante 30 años, por lo que es un largo plazo. Hay que tener en cuenta que las que finalizaron databan de fines del siglo pasado y justo nos tocó a nosotros hacer la renovación», analizó.

Describió que la negociación «llevó muchos veces y temas que analizar», tanto con las provincias «como a nivel interno». Aunque consideró como «lo más importante» que «hubo interés y competencia», porque «muchas empresas quisieron participar».

El proceso al que se le empezó a dar cierre significará un ingresó superior a los 700 millones de dólares para las arcas del Estado nacional.

El traspaso definitivo, adelantó Tettamanti, se dará cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, firme las adjudicaciones finales. Esto podía ocurrir entre el 29 y el 30 de este mes, agregó la representante del Gobierno nacional.

RIGI: «Era lo que muchas empresas estaban esperando para venir a invertir»

Tettamanti también se refirió a la ampliación del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) para algunos proyectos con impacto en Vaca Muerta, como aquellos del segmento del upstream, claves para la capacidad de evacuación y exportación de la formación no convencional.

«Creemos que es un régimen muy importante, en Argentina hemos tenido muchas décadas de falta de seguridad jurídica y creemos, precisamente, que el RIGI viene a dar un marco que los privados estaban necesitando para venir a invertir», comentó.

«Es muy importante que este régimen sea aplicable también a proyectos de oleoductos y gasoductos, porque es lo que muchas empresas se encontraban esperando para invertir en el país», concluyó.