El relanzamiento de las energías renovables

El integrante de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), Marcelo Álvarez, analizó el tema de la planificación energética en Argentina, proyectó un panorama crítico pero con visos de esperanza sobre el futuro del sector.

Señaló con preocupación que, mientras Brasil y Chile avanzaron significativamente en la diversificación de sus matrices energéticas, Argentina se estancó, con las energías renovables representando apenas el 18% del total.

“Argentina, a pesar de haber comenzado en una posición similar a Brasil y Chile, no logró un desarrollo comparable en este ámbito”, afirmó, atribuyendo esta situación a la falta de políticas claras y a la persistencia de subsidios que distorsionan el mercado, obstaculizando la competitividad de las energías limpias.

Aludió a la relevancia de la planificación no solo a nivel nacional, sino también en los ámbitos doméstico e industrial.

Según el experto, “planificar no solo nos ahorra dinero, sino que también genera empleo, permite buscar financiamiento y ayuda a tener una matriz energética más limpia”.

Lamentó que en Argentina, “la planificación debería ser la norma, no una opción”.

El experto criticó con dureza la política de subsidios indiscriminados a las tarifas de energía, que históricamente beneficiaron al área metropolitana de Buenos Aires.

Esta situación, en su opinión, promovió “conductas de despilfarro” y generó una desconexión entre los usuarios y el uso responsable de los recursos naturales.

“La gente generalmente no asocia el consumo de energía con el uso de recursos naturales; simplemente encienden la luz sin pensar en su impacto”, explicó Álvarez.

En contraste, destacó que provincias como Neuquén y Córdoba, con costos de energía más elevados, “desarrollaron hábitos de consumo más conscientes y responsables”.

De cara al futuro, se mostró optimista respecto al potencial de Argentina para desarrollar una matriz energética más limpia y sostenible.

“A largo plazo, para 2050, visualizo una matriz casi 100% renovable, con un pequeño porcentaje todavía de gas para complementar”, aseguró.

Resaltó la importancia de Vaca Muerta y la posibilidad de exportar energía combinando “carbono barato con hidrógeno verde, muy útil para la aviación”.

Para 2030, Álvarez espera que el porcentaje de energía renovable aumente gracias a su mayor competitividad económica y al impulso de sectores como la minería y las distribuidoras.

Sin embargo, advirtió sobre la existencia de un “cuello de botella” en la capacidad de transporte en alta tensión, producto de la falta de inversión en las últimas décadas.

Para Álvarez, “si comenzamos a normalizar esta situación hoy, llevará tiempo para que se materialice en la infraestructura necesaria”.

En este escenario planteó la necesidad de desarrollar parques solares pequeños en las redes de distribución, que no solo reducirían el costo de la energía, sino que también equilibrarían la red, mejorando la estabilidad de la tensión en los puntos de consumo.

En cuanto a las hidroeléctricas, señaló que su impacto en la matriz renovable depende de su modelo y que “la regulación actual en Argentina categoriza a las hidroeléctricas por su tamaño y método de operación, pero cada proyecto debe analizarse individualmente”.

Puso de relieve el fenómeno del almacenamiento de energía para gestionar los picos de demanda, mencionando la licitación de parques de batería para mitigar los cortes en el área metropolitana de Buenos Aires.

También se refirió a la interconexión regional como un factor clave para el desarrollo energético de Argentina.

“Potenciar estos vínculos puede ser muy beneficioso”, afirmó, aunque advirtió sobre la complejidad de gestionar la demanda debido a los diferentes usos horarios en Latinoamérica.

Trascartón propuso “aplanar la curva de demanda” mediante el incentivo del uso de vehículos eléctricos que carguen por la noche para equilibrar la oferta de energía generada durante el día.

El experto consideró que la gestión actual de la energía en Argentina necesita evolucionar para adaptarse a la creciente incorporación de fuentes renovables.

“El sistema del siglo pasado, que funcionaba bien para fuentes despachables, ya no es efectivo ante una mayor penetración de energías variables como solar y eólica”, explicó.

En su opinión, es necesario implementar un modelo que considere la complementariedad de estas fuentes en lugar de depender solo de la generación a gran escala.

Identificó el principal desafío que enfrenta Argentina en términos de inversión: “crear un marco que brinde confianza a los inversores”.

Según el representante de Cader, la falta de planificación y de seguridad jurídica elevó los costos de financiamiento en comparación con otros países de la región.

Por ello, instó al gobierno a “definir una planificación clara para su matriz energética”, fomentar la competencia en el sector e incentivar el autoconsumo, generando así confianza entre los inversores y reduciendo costos para todos los usuarios.

Alvarez fue uno de los expositores del Congreso Neuquino de Transición Energética que se realizó en la Legislatura de la Provincia y donde se firmó el acta “Compromiso Energético 2030”, un documento que estableció las bases para orientar a Neuquén hacia un futuro energético sostenible.

Los oradores resaltaron el compromiso de la provincia en materia de energías renovables, la importancia de contar con un marco normativo que acompañe este desarrollo y el impulso a proyectos y acciones estratégicas que fortalezcan las transiciones energéticas.