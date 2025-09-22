Neuquén fija su hoja de ruta para la transición energética y traza un compromiso hacia 2030

En la Legislatura de Neuquén se realizó el Congreso Neuquino de Transición Energética, un espacio de encuentro y debate sobre los desafíos y oportunidades que presenta el futuro energético de la región. Durante el encuentro, se firmó el acta “Compromiso Energético 2030”, un documento que marca un hito para la provincia y establece las bases para orientar a Neuquén hacia un futuro energético sostenible.

La apertura del Congreso estuvo a cargo del diputado Francisco Lepore, el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), Mario Moya, y el presidente de la Cooperativa CALF, Marcelo Severini. Los oradores resaltaron el compromiso de la provincia en materia de energías renovables, la importancia de contar con un marco normativo que acompañe este desarrollo y el impulso a proyectos y acciones estratégicas que fortalezcan las transiciones energéticas.

Durante el Congreso, el Acta “Compromiso Energético 2030” fue rubricada por los presidentes del EPEN y de CALF, así como también el ministro de Planificación y Modernización, Rubén Etcheverry, la diputada provincial Cielubi Obreque, el diputado César Gass, y la diputada Mónica Guanque y los directores del EPEN Agustina Barahona (por el Ejecutivo) y Mario Chiappe (por los Trabajadores).

Al respecto explicaron que este acuerdo colectivo constituye la base de una estrategia común para orientar a Neuquén hacia un futuro energético sostenible y diverso, reflejando la decisión de trabajar en distintas dimensiones estratégicas que incluyen: impulso a las energías renovables, desarrollo de marcos regulatorios y normativos, promoción de la eficiencia energética, acceso a nuevas tecnologías y financiamiento y, por último, consolidación de una matriz energética inclusiva y federal.

Severini de CALF sostuvo que «la provincia de Neuquén tiene un enorme potencial en recursos renovables y tenemos la obligación y la decisión de poder ponerlos en valor, de poder ponerlos a producir, y en CALF van a encontrar una cooperativa que está dispuesta a acompañar todos estos procesos».

“Actualmente, la cooperativa está desarrollando un parque solar. Ya tenemos el proyecto definido para hacer en conjunto con la Municipalidad de Neuquén un parque solar de 50 megavatios, que está próximo a licitarse en su primera etapa”, comentó Severini.

Y agregó: “hemos creado dentro de la cooperativa una nueva unidad de negocios, una nueva unidad de servicios que le va a permitir a los más de 100.000 socios, usuarios de la cooperativa, poder tener instalados paneles solares para su autoconsumo y eventualmente para poner en valor de venta si tienen algún excedente».

«En 1987 realizamos la primera instalación de un panel fotovoltaico en el paraje La Matancilla. Hoy contamos con más de 2000 usuarios rurales dispersos abastecidos con este sistema, gracias al esfuerzo y dedicación del equipo del EPEN que atiende cada necesidad», recordó Moya sobre uno de los hitos en energías renovables de la provincia.

Moya también subrayó los avances actuales en descarbonización: «estamos trabajando en generación distribuida y en iniciativas conjuntas con CALF. Además, junto al Banco Provincia del Neuquén estamos impulsando líneas de financiamiento para que cada vez más neuquinos puedan acceder a la posibilidad de convertirse en usuarios generadores».

El Congreso continuará con paneles y mesas de trabajo que reúnen a especialistas de distintas provincias, instituciones académicas y referentes del sector, consolidando a Neuquén como protagonista en el camino hacia una matriz energética diversificada, eficiente y sostenible.