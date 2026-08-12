Tierra del Fuego busca sumar energía eléctrica y combustibles verdes al puerto e Ushuaia

El Puerto de Ushuaia busca sumar infraestructura para abastecer de energía a los buques durante su permanencia en la terminal. Foto gentileza.

El Gobierno de Tierra del Fuego presentó un proyecto para incorporar infraestructura eléctrica y sistemas de abastecimiento de combustibles verdes en el Puerto de Ushuaia, con el objetivo de mejorar su desempeño ambiental y fortalecer su rol como punto de partida de las operaciones hacia la Antártida.

La iniciativa fue expuesta durante el Encuentro Federal de Inversión Logística de Puertos, organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires. La delegación provincial estuvo encabezada por la ministra de Energía, Gabriela Castillo, quien participó junto al vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos, Miguel Ramírez, y la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Mann.

El proyecto busca obtener financiamiento para instalar sistemas que permitan que los buques se conecten a la infraestructura energética del puerto y puedan apagar sus motores mientras permanecen amarrados. De esta manera, la demanda de energía durante la estadía sería cubierta desde tierra en lugar de recurrir a la combustión de los motores de las embarcaciones.

Según explicó Ramírez, la propuesta apunta a reducir las emisiones contaminantes y mejorar las condiciones de operación de las compañías que realizan campañas antárticas desde Ushuaia.

“Si las empresas cuentan con capacidad de abastecimiento energético en el puerto, podrán optimizar la logística de sus viajes al continente blanco y disminuir el consumo de combustibles”, señaló.

Una infraestructura pensada para las campañas antárticas

El proyecto está vinculado directamente con el posicionamiento de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida. La incorporación de infraestructura energética permitiría ofrecer a los buques una alternativa para reducir el consumo de combustibles durante su permanencia en la terminal.

Desde la Provincia sostienen que esta capacidad podría mejorar la competitividad ambiental del puerto frente a las compañías que utilizan la terminal para sus operaciones antárticas.

La Dirección Provincial de Puertos continúa, por instrucción del gobernador Gustavo Melella, con el desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la infraestructura portuaria y la cadena logística fueguina.

El planteo fue presentado ante representantes de organismos financieros internacionales que participaron del encuentro, entre ellos el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC).

La disputa por la administración del puerto

La presentación del proyecto también estuvo atravesada por la discusión entre la Provincia y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la administración portuaria. Durante su exposición, Castillo cuestionó la intervención del organismo nacional y sostuvo que Tierra del Fuego mantiene su planificación para ampliar las capacidades del Puerto de Ushuaia.

La ministra defendió la participación provincial en la gestión y planteó diferencias con el modelo que, según afirmó, impulsa la ANPYN para el sistema portuario nacional.

“Tierra del Fuego creemos que el desarrollo requiere una articulación entre el sector público y el privado, con una presencia activa del Estado que permita planificar el crecimiento y fortalecer la matriz de transporte”, sostuvo.

Para la Provincia, la incorporación de infraestructura energética forma parte de una estrategia más amplia para potenciar el puerto y consolidar su función logística vinculada con la actividad antártica.

El Encuentro Federal de Inversión Logística de Puertos reunió a representantes de once provincias, entre ellas Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de Tierra del Fuego, y contó con la participación de organismos financieros internacionales y representantes de la Embajada de Alemania.