YPF alcanzó un récord de velocidad de fractura en Vaca Muerta

"Un gran trabajo del equipo YPF y SLB que representa un paso más hacia el futuro de la industria", dijo Horacio Marín.

Un hito en el yacimiento de Loma Campana posiciona a YPF a la vanguardia del fracking de Vaca Muerta. La compañía de mayoría estatal completó 20 etapas de fractura en un solo día utilizando la modalidad de fracturas simultáneas o Simul Frac.

La sala de Real Time Intelligence Center (RTIC) ubicada en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, realizó un monitoreo 100% remoto del trabajo en el PAD LC335. En concreto, la compañía logró completar 20 fracturas por día con 21 horas de bombeo continuo mediante la aplicación de Simul Frac de manera coordinada para optimizar tiempos y recursos.

«Alcanzamos una nueva marca que redefine nuestros estándares operativos: 20 etapas/día con 21 horas de bombeo en modalidad de fracturas simultaneas», escribió el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en LinkedIn. «Un gran trabajo del equipo YPF y SLB que representa un paso más hacia el futuro de la industria», añadió en otro tramo del posteo.

Este tipo de operación es clave en formaciones de shale y tight, ya que reduce significativamente la duración del fracking y permite un desarrollo más rápido y eficiente de los yacimientos. Y ocurrió nada menos que en Loma Campana, el mayor proyecto de shale oil con el que cuenta YPF y el más grande fuera de América del Norte.

«Este nuevo hito fortalece nuestro posicionamiento de cara a los próximos retos y es la demostración de que innovación, eficiencia y seguridad pueden ir juntas cuando se ejecutan con excelencia», remarcó Marín.

Además, contó con monitoreo en tiempo real desde la sala RTIC en Puerto Madero de todos los parámetros de fractura, control del tiempo entre etapas y estrictas medidas de seguridad, reportando cero incidentes. Esto refleja un alto nivel de automatización, digitalización y control de riesgos en la operación, combinando eficiencia, seguridad y capacidad de producción sostenida en el desarrollo no convencional de hidrocarburos.

En la Argentina Oil & Gas, SLB comentó que estaban trayendo tecnología que les resultaba exitosa en Estados Unidos para adaptarla a Vaca Muerta. La operación remota y la IA son claves en esta nueva era del fracking.

«Con nuestra plataforma digital estamos incorporando todos los datos desde la prospección hasta la puesta en producción para que los clientes puedan tomar decisiones de manera autónoma y en tiempo real”, explicaba, tal como publicó EnergíaON, el Managing Director de SLB Argentina, Bolivia & Chile, Jorge Garza Vidal.