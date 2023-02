EN VIVO: Seguí la inauguración del nuevo oleoducto para Vaca Muerta

Con motivo de la inauguración formal del oleoducto que conecta el bloque de Sierras Blancas con la estación de bombeo troncal de Allen, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, está presente hoy en Neuquén. La acompaña el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal. El acto comenzó pasadas las 12:50.

El evento, iniciado hoy pasado el mediodía, será la inauguración formal del ducto, ya que en la práctica entró en operaciones a fines del año pasado. Se trata de una obra que demandó una inversión de unos 80 millones de dólares financiada por capitales privados a partir del consorcio formado por Shell (60%), Pan American Energy (PAE) con un 25% del activo, y Pluspetrol con el 5%.

El acto inició con las palabras del presidente de Shell Argentina, Ricardo Rodríguez, quien celebró la participación de los asistentes e hizo una mención especial al ministro de Economía Sergio Massa por asegurar que «Shell gozará de los beneficios del decreto 929» que da derecho a comercializar en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos que produzca la firma.

Le siguió el CEO de Pan America Energy, Marcos Bulgheroni quien resaltó que «la obra se enmarca en un contexto de una Vaca Muerta que está creciendo a pasos agigantados» por la intervención de distintos actores. Los 20.000 metros cúbicos de capacidad que tiene el nuevo oleoducto «es casi la mitad» de lo que Oldelval proyecta con el proyecto Duplicar Plus, celebró.

A su turno, el Country Manager de Pluspetrol en Argentina, German Macchi subrayó la necesidad de contar con obras de infraestructura para el desarrollo de Vaca Muerta. «Los 20.000 metros cúbicos representan a 20 años una potencialidad de casi 1.000 millones de barriles de capacidad a transportar «lo que significarían 1.000 pozos en Vaca Muerta» y «solamente es una fracción de lo que puede dar», explicó.

Además dieron el presente miembros ejecutivos de la firma, como el vicepresidente Ejecutivo de Aguas Profundas para América, Paul Goofellow y sus compañías socias en el proyecto como así también representantes de las empresas involucradas en la construcción y operación del oleoducto.

Participan también rederentes de otras firmas como el CEO de YPF, Pablo Iuliano y el director y presidente del Directorio de la firma, Pablo González. A su vez, está presente el gerente de Operaciones de Vista, Matías Weissel.

Por parte de Río Negro, entre las autoridades que asistieron se encuentran la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la secretaria de Energía, Andrea Confini y el senador nacional Alberto Weretilneck. De Neuquén participan el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el vicegobernador, Marcos Koopman y el diputado, Pablo Cervi. A su vez, está presente el ex secretario de Energía, Darío Martínez.

Los detalles de la obra

La obra fue construida por Techint en conjunto con la empresa neuquina Ingeniería Sima y permitirá transportar hasta 125.000 barriles de petróleo por día con la ventaja de permitir la vinculación directa de Sierras Blancas y todos los bloques linderos a la estación de bombeo que Oldelval tiene en Allen, Río Negro.

El ducto tiene 105 kilómetros de extensión y por su capacidad -con ductos de 16 pulgadas- permitirá transportar hasta la red troncal la producción no solo de Shell, PAE y Pluspetrol de esa zona, sino también de otras empresas que estén interesadas.

La visita de Royón llamó la atención de varios actores de la industria de Vaca Muerta ya que si bien el oleoducto a inaugurar tendrá un rol destacado en el transporte de petróleo de la formación shale, se trata en realidad de una obra de transporte interno similar en ciertos aspectos a otras ya existentes como es el caso del oleoducto que conecta Loma Campana con Lago Pellegrini.

Además, hasta tanto la firma Oleoductos del Valle (Oldeval) no amplíe la capacidad de transporte de la línea Allen a Puerto Rosales, programada en el plan ya en marcha Duplicar Plus, el nuevo ducto a inaugurar no podría aprovechar toda su capacidad ya que el resto de la línea de transporte se encuentra saturada desde octubre del año pasado.