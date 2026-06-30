RIGI: Nación aprueba Rincón de Aranda y se transforma en el primer proyecto del upstream en Vaca Muerta dentro del régimen

Se prevé que el proyecto invierta un total de 4.500 millones de dólares Foto: gentileza.

Nación aprobó el ingreso de Rincón de Aranda de Pampa Energía al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI) este martes. De esta manera, se trata del primer proyecto del upstream en ser aprobado por el Comité Evaluador desde que se oficializó la ampliación del régimen, en un claro guiño al desarrollo de Vaca Muerta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la noticia a través de sus redes sociales. Pampa Energía había solicitado en marzo ingresar al RIGI para desarrollar su área no convencional, donde proyecta expandir la producción de petróleo con un fuerte plan de perforación y obras de infraestructura.

Según indicó, Rincon de Aranda prevé la exportación de 17.000 millones de dólares a partir de la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante los 30 años que duran los beneficios del régimen.

Se prevé que el proyecto invierta un total de 4.500 millones de dólares y genere aproximadamente 800 empleos directos y 1.000 indirectos.

Desde Pampa afirmaron que: “La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción”.

Los beneficios que le brindó el RIGI a la empresa permitieron que pudiera incrementar en un 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos inicialmente planeada en el área, añadió el funcionario.

Con la aprobación de Rincón de Aranda, el RIGI ya cuenta con 20 proyectos aprobados por un monto acumulado de 46.000 millones de dólares. Mientras tanto, otros 21 proyectos aún se encuentran en estudio para su adhesión.

El área de Pampa Energía es el primer proyecto upstream en ser aprobado para su ingreso al régimen desde que entró en vigencia el Decreto 105/2026.

Antes de esa medida, el RIGI solo contemplaba para el sector petrolero las inversiones destinadas a la exportación y al offshore, mientras que en el caso del upstream, solo se contemplaban aquellas vinculadas a los proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL).

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El Comité Evaluador aprobó el vigésimo proyecto RIGI. Se trata del Proyecto Rincón de Aranda de Pampa Energía, un desarrollo de hidrocarburos en Vaca Muerta que prevé la exportación de USD 17.000 millones a partir de la producción de 305 millones de barriles de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 30, 2026

«Para nosotros el RIGI es un apalancamiento grande» habían dicho desde Pampa Energía en las 13° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO

Durante las 13° Jornadas de Energía del Diario RÍO NEGRO realizadas en mayo, el manager de Coordinación e Infraestructura de Pampa Energía, Esteban Falcigno, había conversado sobre los planes a futuro que tenía la firma para Rincón de Aranda, en el marco del aniversario desde que el área entró en producción.

El gerente había indicado durante la entrevista que el área es de gran importancia para la petrolera, debido a que se trata del «primer proyecto de explotación de petróleo en el que nos hemos enfocado». En ese marco, destacó que la misma producía más de 27.000 barriles de crudo por día.

En aquel entonces, señaló que Pampa Energía ya había cumplido con toda la documentación correspondiente para entrar al RIGI, e incluso adelantó: «Nos contó Daniel González (secretario de Coordinación de Energía y Minería) hace un rato que están estudiando los proyectos».

«Para nosotros el RIGI es un apalancamiento grande», había comentado al respecto. Dijo que tenían proyectos menos ambiciosos, pero que ser aprobados para su adhesión les abriría la posibilidad de ampliar la cantidad de pozos, y el área aprovechable dentro de lo que es el bloque, con más posibilidades de desarrollarlo.