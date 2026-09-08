Nueva tecnología para Vaca Muerta: YPF incorporó al país el primer set de fractura eléctrica para impulsar la producción hidrocarburífera

La incorporación del equipamiento forma parte del plan de crecimiento de YPF y de su estrategia 4x4. Foto: gentileza.

YPF anunció la incorporación del primer set de fractura eléctrica en el país destinado a operaciones no convencionales. Se trata de una tecnología de marca Zeus desarrollada por la empresa de servicios Halliburton, que será utilizada para acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

La llegada del nuevo equipamiento representa un avance respecto de los sistemas convencionales de fractura hidráulica. Mediante esta tecnología eléctrica, la petrolera de bandera buscará mejorar la eficiencia y la confiabilidad de las operaciones, aumentar la precisión en el control de los parámetros operativos y reducir las tareas de mantenimiento asociadas a los sistemas tradicionales.

«Estamos incorporando la última tecnología disponible en el mundo para seguir mejorando la productividad, la eficiencia y la competitividad de nuestras operaciones», señaló Matías Farina, vicepresidente ejecutivo de Upstream de YPF.

En esa línea, afirmó: «Nuestro objetivo es claro: convertir a YPF en la compañía de no convencionales más importante del mundo, y eso requiere innovar permanentemente e incorporar las mejores soluciones disponibles para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta».

La incorporación del equipamiento forma parte del plan de crecimiento de YPF y de su estrategia 4×4, orientada a acelerar el desarrollo de los recursos no convencionales mediante la aplicación de tecnologías destinadas a elevar la productividad, reducir los tiempos operativos y mejorar los estándares de desempeño ambiental.

YPF apunta a acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y consolidar su posición en el desarrollo del shale. Foto: gentileza.

Qué características tiene el nuevo set de fractura eléctrica

El nuevo set incorpora unidades de bombeo capaces de entregar de manera sostenida hasta 5.000 caballos de fuerza. Además, cuenta con sistemas de control de precisión que permiten realizar ajustes instantáneos durante las operaciones de fractura.

La configuración eléctrica también reduce la dependencia de componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora la confiabilidad operativa y contribuye a optimizar los tiempos de ejecución en locación.

Con esta nueva tecnología, YPF apunta a reforzar sus capacidades para sostener el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y consolidar su posición en el desarrollo del shale argentino, en un contexto en el que la compañía apunta a incrementar la eficiencia y la competitividad de sus operaciones.