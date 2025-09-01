Es oficial: el gobierno de Javier Milei aplicó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas, ¿de cuánto es la suba?

Nación definió otro aumento para las tarifas de luz y gas. Foto: Gentileza.

Además de un incremento en los combustibles, el gobierno de Javier Milei oficializó nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas para iniciar el mes de septiembre. Las subas que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial, varían según el servicio y la región.

Este 1 de septiembre entró en vigencia una serie de nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas en todo el país.

Según lo señalado por el Gobierno, las subas responden a la política de quita de subsidios energéticos y la necesidad de ajustar las tarifas a los costos de mercado. Resaltaron que el monto final en la factura dependerá también de la segmentación socioeconómica de cada usuario.

De cuánto es la suba en las tarifas de gas y luz

El Decreto establece que en el caso de la luz, la suba se aplicó de la siguiente manera:

AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires): el incremento es del 2,97% para los usuarios de Edenor y del 2,90% para los de Edesur, con respecto a los valores de agosto. Estos porcentajes corresponden al Valor Agregado de Distribución (VAD), que cubre los costos de operación y mantenimiento de las redes eléctricas.

A nivel general: el ajuste en el precio mayorista de la energía eléctrica es del 0,5% para contratos no regulados. El impacto final en las facturas dependerá del traslado que haga cada distribuidora provincial.

Por otra parte en el caso del gas:

El incremento total será del 6,8% en promedio y afectará a casi dos tercios de los usuarios de gas natural por redes. La suba se debe, en parte, a un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

Además, se registró un aumento del 2,35% en el transporte y distribución del gas, lo que compensa una leve baja del 5,49% en el precio mayorista del gas en boca de pozo.

Con información de Infobae