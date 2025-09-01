Aumentó el combustible: así quedaron los precios de la nafta y el gasoil en Neuquén y Río Negro

Septiembre inició con un primer aumento. Se trata del precio de los combustibles que en Argentina vuelven a subir debido a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). La suba fue oficializada por el Gobierno a través del Decreto 617/2025 y empezó a aplicarse este lunes.

La última suba sobre el precio de los combustibles se registró en agosto y según el anuncio del Gobierno el incremento de este mes se trata de la culminación de un proceso de «recuperación» de los ajustes postergados por la inflación.

Según se detalló en la norma oficial, la carga impositiva que se aplicará es correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2024. Los aumentos imponibles se aplicarán entre 1 y el 30 de septiembre, inclusive.

Precios en Roca: aumentó el combustible de YPF

Así quedaron los precios de YPF en los surtidores de Roca:

Super: pasó a $1.223

pasó a $1.223 Infinia: pasó a $1.460

pasó a $1.460 Diesel: pasó a $1.466

pasó a $1.466 Infinia Diesel: pasó a $1.716

Estación de servicio en Roca Foto: Alejandro Carnevale

Precios de YPF en Viedma: aumentó el combustible

Así quedaron los precios de YPF en los surtidores de Viedma respecto al mes pasado:

Super: pasó a $1.199

Infinia: pasó a $1.425

Diesel: pasó a $1.441

Infinia Diesel: pasó a $1.645

Precios de YPF en Neuquén: aumentó el combustible

Así quedaron los precios en los surtidores de YPF, en Neuquén:

Super: pasó a $1.271

Infinia: pasó a $1.506

Infinia Diesel: pasó a $1.728

Estación de servicio en Neuquén. Foto: Mati Subat

Precios en Bariloche: aumentó el combustible de YPF

Teniendo en cuenta los precios de YPF del mes pasado y las subas que registraron las estaciones de Río Negro, en los surtidores de Bariloche los valores quedarían de la siguiente manera: