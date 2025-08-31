Combustibles: septiembre inicia con otro aumento en el impuesto a la nafta y gasoil, ¿de cuánto será la suba?

Septiembre inicia con otro aumento en el impuesto a la nafta y gasoil. Foto: Ceci Maletti.

Termina agosto y septiembre se acerca con su primer aumento. Los combustibles en Argentina vuelven a subir debido a la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). La suba, oficializada por el Gobierno la semana pasada a través del Decreto 617/2025, establece que se trata de la culminación de un proceso de «recuperación» de los ajustes postergados por la inflación.

El incremento está previsto que impacten en el precio final en los surtidores tanto para la nafta como para el gasoil, desde el 1 de septiembre.

Según se detalló en la norma oficial, la carga impositiva que se aplicará es correspondiente al primer y segundo trimestre del año 2024. Los aumentos imponibles se aplicarán entre 1 y el 30 de septiembre, inclusive.

De cuánto será el aumento de impuestos a los combustibles

Los montos específicos de la suba son:

Nafta sin plomo y nafta virgen: el impuesto sobre los combustibles líquidos subirá en $10,523 por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en $0,645 .

el impuesto sobre los combustibles líquidos subirá en por litro, mientras que el impuesto al dióxido de carbono se incrementará en . Gasoil: el impuesto sobre los combustibles líquidos aumentará en $8,577 por litro. A este monto se le suma un aumento de $4,644 por el gravamen de tratamiento diferencial. El impuesto al dióxido de carbono subirá en $0,978.

Acorde a la normativa oficial, los impuestos a los combustibles deben ajustarse cada trimestre en línea al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, para evitar aumentos que las productoras de combustibles trasladan al precio final de los surtidores se postergaron, en detrimento de la recaudación del Estado.

Se espera que, a partir del 1° de octubre, se aplique la totalidad del aumento acumulado de los remanentes de 2024 y de los primeros dos trimestres de 2025, lo que podría generar una suba aún mayor en los precios del combustible.