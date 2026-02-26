YPF alcanzó los USD 5.000 millones de EBITDA, el nivel más alto de la última década

La petrolera YPF presentó los resultados del segundo año de gestión bajo los lineamientos del Plan 4×4 y confirmó un EBITDA ajustado de 5.000 millones de dólares, el más elevado de los últimos 10 años. El desempeño se logró pese a un contexto de caída de los precios internacionales, apalancado en el foco en Vaca Muerta, la búsqueda de eficiencias y un manejo activo del portafolio.

Durante 2025, las inversiones totalizaron USD 4.477 millones, de las cuales el 72% se destinó al no convencional, principalmente en Vaca Muerta. En ese marco, la producción shale promedió 165.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 35%. En diciembre, el bombeo alcanzó los 204.000 barriles por día, un 43% más que en 2024, superando el objetivo previsto para el cierre del año.

Hoy, el shale oil representa el 70% del total de la producción de petróleo de la compañía y permite compensar la salida de campos maduros. La estrategia combinada de mayor producción shale y desinversión en activos convencionales redujo el costo unitario de extracción un 44% en el cuarto trimestre de 2025 frente a igual período del año anterior.

En materia de reservas, las P1 de shale en Vaca Muerta alcanzaron 1.128 millones de barriles equivalentes en 2025, un 32% más interanual, y ya explican el 88% del total de reservas de YPF. La tasa de reemplazo fue de 3,2x, lo que implica que las reservas crecieron más del triple de lo extraído durante el año.

En el downstream, las ventas de combustibles subieron 3% interanual y las refinerías marcaron niveles récord de procesamiento en el último trimestre, con una mejora sustancial de los márgenes. A la par, la compañía avanzó en su transformación tecnológica: en el último año inauguró siete Real Time Intelligent Centers (RTICs) para optimizar la toma de decisiones operativas.

YPF también profundizó el manejo activo del portafolio con la venta de activos no estratégicos, entre ellos la subsidiaria Profertil y el yacimiento convencional Manantiales Behr, por más de USD 1.000 millones. Además, en enero de 2026 firmó un intercambio de activos con Pluspetrol para adquirir el 50% adicional de áreas estratégicas del proyecto Argentina LNG, como Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, y sumar participación en Bandurria Sur y Bajo del Toro (y su área Norte).

En relación con Argentina LNG, en febrero de 2026 YPF firmó junto a ENI y XRG un Acuerdo de Desarrollo Conjunto (JDA), de carácter vinculante, para iniciar un proyecto integrado de GNL con una capacidad de 12 MTPA.

En el plano fiscal, la compañía se adhirió en noviembre de 2025 al plan de facilidades de pago de ARCA para saldar deudas vinculadas a la actualización de quebrantos del impuesto a las ganancias, con impacto en el resultado contable de 2025 pero sin efecto relevante en el flujo de caja.

Finalmente, en materia financiera, YPF aseguró USD 3.700 millones de financiamiento, reforzando su capacidad para sostener el ambicioso plan de inversiones en Vaca Muerta y consolidar los resultados operativos y financieros récord alcanzados.