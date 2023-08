Explosivos en Vaca Muerta: conocé en qué operaciones se los usa

Como sucede con el récord de actividad en Vaca Muerta, la demanda de explosivos va en aumento. Se utilizan en su mayoría para las punciones: permiten conectar el reservorio con la superficie a través de micro fracturas hechas con los explosivos. «La demanda en intervenciones de pozo es muy alta«, subrayó el especialista y director de la empresa Gestiones Lupo, Ricardo Lupo.

La presencia de los explosivos se da una vez que se realiza el cementado del entubado del pozo. Los explosivos «van encapsulados en una especie de cilindro, que se lo conoce como tren explosivo, que al bajarse a través de ese entubado y al implosionar genera micro fracturas. Luego, con diferentes técnicas, se logra extraer el hidrocarburo a la superficie», explicó el referente en diálogo con Energía On.

Los explosivos también sirven para hacer nuevas configuraciones en los pozos. Por ejemplo, «un pozo vertical que pasa a ser horizontal requiere realizar alguna voladura para liberar alguna zona que no permite seguir desarrollando la dirección. También puede ser usado para generar un tapón al momento de hacer un abandono de pozo y dejar ambientalmente preparado el terreno», detalló.

Además, los usuarios pueden requerir explosivos para «realizar prospecciones sísmicas y analizar así zonas productivas«, marcó Lupo. Para explorar las diferentes capas de corteza terrestre, se generan ondas sísmicas elásticas a través de una «fuente generadora de impulsos» con un impacto o una explosión.

Ricardo Lupo se dedica hace más de 15 años a hacer habilitaciones en seguridad de materiales controlados. Con una especialización en Gestión en Gas y Petróleo, hace unos cinco años sumaron una unidad de negocio en materiales explosivos.

La firma incorporó esta unidad de negocios al notar que «las empresas generalmente hacían estos trámites, pero es un nicho tan particular y tan específico, que se encontraban con las trabas burocráticas de no poder realizar sus habilitaciones y por consecuencia no podían emplazar el desarrollo del negocio», indicó.

En detalle, la empresa brinda asesoramiento y gestión en el registro de materiales explosivos, polvorines, en la presentación de proyectos e informes de voladura, trámites que responden a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). «Trabajamos fuertemente con usuarios que prestan o reciben servicios de voladura para lo que tiene que ver con hidrocarburos«, comentó.

«Estos usuarios tienen la potestad de los yacimientos, como por ejemplo, Compañías Asociadas Petroleras SA (Capsa). También, trabajamos con usuarios que prestan los servicios de voladura para intervenciones de pozo. Por ejemplo, Expro Argentina o Pehuen Wireline que está con Standar Oil. Ellos están prestando servicios en Vaca Muerta para la perforación horizontal», marcó.

Explosivos en Vaca Muerta: cuál es la situación de las importaciones de estos insumos

Gestiones Lupo realiza el registro de los materiales explosivos, las autorizaciones de importación y su verificación para que los usuarios puedan obtener el material que requieran. Desde incorporada la unidad de negocios, «no hemos tenido ningún inconveniente» para recibir la aprobación, comentó.

Para importar o exportar estos insumos en particular, uno de los requerimientos es presentar la Ficha de Datos Técnicos (FDT) 6 con información sobre el explosivo a ingresar. Una vez aprobadas, «tienen una vigencia de 180 días y pueden ser prorrogables por ese mismo periodo. Generalmente, en una o dos semanas emite la Ficha de Datos Técnicos (FDT) 7 que son las verificaciones de importación», resaltó.

Durante la pandemia por Covid 19, el único servicio permitido como esencial en Anmac fueron los explosivos. «No se podía parar la actividad en los yacimientos, por lo que la parte de explosivos fue lo único que se siguió continuando. Lo que nosotros vemos cotidianamente y lo que es el uso de este insumo en la industria, no ha tenido ninguna interrupción«, cerró.

Explosivos en Vaca Muerta: por qué es importante la figura del responsable de los polvorines

Los polvorines son instalaciones destinadas a almacenar pólvora, explosivos o detonadores. Vale remarcar que no se pueden guardar en el mismo lugar. Según la normativa nacional, cada dos polvorines hay un responsable del manejo de explosivos, que es el que ante la Anmac es el máximo encargado de cualquier tipo de movimiento que suceda allí.

«Tiene que llevar a cabo todas las medidas de seguridad, el manejo de explosivos, capacitar al personal, debe responder ante una inspección. También coordina y supervisa el armado del tren explosivo antes de que ingrese apoyo para realizar la intervención del explosivo», remarcó.

Los polvorines están emplazados en diferentes zonas. Por ejemplo, «tenemos empresas que prestan servicios en la zona de Vaca Muerta que quizás tengan dos polvorines en Centenario para los que hay un responsable de explosivos que se hace cargo de esas actividades», comentó. Lupo expresó que las consultas para habilitación de polvorines van en aumento.

Estos deben cumplir con determinadas características, como soportar cambios bruscos de temperatura; disminuir, mediante su ubicación y construcción, las posibilidades de siniestros y sustracciones; podrán almacenarse explosivos diferentes; y solo se permiten radiadores de agua caliente. Para su alimentación no se podrán utilizar combustibles que puedan generar chispas, según explican en la web de la firma.