Exportación de GNL: Marín aseguró que en noviembre sumarán a otra mega petrolera como socia

El proyecto más grande para exportar parte del gas de Vaca Muerta como gas natural licuado (GNL) no solo tuvo la semana pasada la firma clave entre la petrolera italiana Eni e YPF, sino que en un mes otra mega petrolera internacional, lo que se conoce como super major, entraría de lleno como la cuarta socia de la iniciativa con la que se apunta a lograr exportaciones totales por 300.000 millones de dólares.

Así lo anunció el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en declaraciones radiales en las que retomó el anuncio que hace dos semanas realizó en RIONEGRO STREAMING, en donde detalló que habría grandes novedades en octubre y noviembre.

El anuncio de octubre ya se dio el viernes pasado cuando se firmó con Eni el Tecnical FID marcando así que, desde el punto de vista técnico o de ingeniería, ya está definido cómo será el megaproyecto exportador que ya contempla el envío de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) pero que se espera que se eleve a las 18 millones de toneladas anuales.

Precisamente, eso es lo que explicó Marín, y a lo que sumó el segundo gran anuncio al indicar que está «convencido que Shell va a sumarse al proyecto -con Eni- que va a pasar de 12 a 18 millones de toneladas y va a sumarse una cuarta compañía el mes que viene».

Los titulares de Eni e YPF sellaron el acuerdo técnico para el plan exportador.

La participación en el megaplan exportador de una cuarta petrolera del más alto nivel internacional es algo que hace meses viene mencionando Marín y que indicó que «no la voy a nombrar, pero estamos muy avanzados con las negociaciones con Eni».

Y remarcó que «va a ingresar porque es un proyecto muy robusto porque con líquidos duplica la facturación». Esto, en referencia a que los bloques que ya fueron seleccionados para la producción del gas natural necesario en Vaca Muerta, tienen la particularidad de ser «wet», es decir de aportar tanto producción de gas como de petróleo.

El mes que viene Marín participará en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos del ciclo ADIPEC, la mayor muestra del mundo de la energía a nivel global que tiene de anfitriona a la local ADNOC y donde podría llegar a darse el anuncio final.

El CEO de YPF remarcó que una vez que adhieran Shell y la otra megapetrolera, está previsto que se salga a los mercados internacionales a buscar un financiamiento de 20.000 millones de dólares, bajo la modalidad de proyect finance, como se realizó con el proyecto petrolero Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Marín explicó además cómo es el plan que ya diseñaron para lo que será un fuerte trabajo en Vaca Muerta, en donde en los primeros años se realizarán 800 pozos y luego se prevé un ritmo de mantenimiento de un centenar al año.

«En el upstream vamos a estar Shell e YPF en la parte de 6 MTPA, y Eni, la otra compañía e YPF en la otra parte de 12 MTPA que YPF va a ser el operador«, detalló a la vez que marcó que «este proyecto duplica la producción de gas de Vaca Muerta porque vamos a exportar 75 millones de metros cúbicos por día».