YPF y Eni sellaron un paso clave en el GNL y van tras un financiamiento de US$20.000 millones

“Italia y Argentina tienen la misma cultura. Eso suaviza el riesgo y es parte de la razón por la que decidimos invertir todo este dinero en Argentina”, aseguró el CEO de la petrolera italiana Eni, Claudio Descalzi durante la firma clave que realizó junto a su par de YPF, Horacio Marín, para avanzar en el mayor plan exportador de gas natural licuado (GNL) del país y para el cual revelaron que buscarán un financiamiento de 20.000 millones de dólares, el equivalente a nada menos que el último préstamo que otorgó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

En detalle, lo que firmaron las dos petroleras de bandera fue definido por Marín como el «technical FID», en referencia a la decisión final de inversión (por su sigla en inglés) pero previa o técnica, dado que Descalzi detalló que estima que esa firma final -en la que las empresas pondrán por escrito cuánto dinero invertirán- se dará en el segundo trimestre del año que viene.

Los aspectos centrales del acuerdo rubricado en la torre de YPF de Puerto Madero dan cuenta de que el desarrollo será de 12 millones de toneladas anuales de GNL (MTPA) ampliables a 18 MTPA, en función de que se espera que el año que viene la definición que marca el inicio de los trabajos una este proyecto con el que se negocia con Shell.

Lo que sí ya definieron es que las operadoras son socias al 50% en todo el proyecto, desde la producción hasta la comercialización, o en términos de Descalzi «somos socios en la inversión y en los riesgos». Aunque también reconocieron que ese 50/50 es la foto de hoy, pues se busca sumar tanto nuevos socios en la inversión, como offtakers de la producción.

Descalzi junto a Marín, se mostraron relajados y alegres durante la firma del acuerdo.

A partir de la definición técnica del proyecto, Marín explicó que «vamos a necesitar un finance proyect de 20.000 millones de dólares», un monto que como se marcó, no solo equivale al último préstamo del FMI, sino que implica multiplicar por 10 el crédito que se consiguió para el proyecto petrolero Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el primero en 20 años en conseguir este tipo de financiamiento internacional que es directo a un proyecto y no a una empresa.

En una Argentina que vive en una incesable volatilidad, Descalzi le quitó relevancia a la incidencia que podría tener en la búsqueda de ese financiamiento que representa cerca del 75% de los 25.000 a 30.000 millones de dólares que se estimaron solo para la infraestructura, pues planteó una serie de ventajas comparativas del gas de Vaca Muerta sobre otros desarrollos.

Eni destacó las ventajas del gas de Vaca Muerta

«Hoy los grandes proveedores son Estados Unidos y Qatar. Estados Unidos en shale como Vaca Muerta pero está bajando. Qatar es offshore, tiene para crecer a futuro y ahí está Argentina como tercera opción y como el gas nuevo posiblemente más importante», indicó Descalzi en el inicio de su análisis.

El CEO de Eni explicó que «Italia, y Europa en general, están demandando más gas, y van a demandar más por la Inteligencia Artificial y la electrificación. Argentina tiene uno de los mejores recursos, que además viene con petróleo y a un bajo breakeven, tienen los conocimientos y una empresa fuerte como YPF y el lado político es importante. Hoy el gobierno es pro inversiones y da estabilidad fiscal, porque exportar y generar divisas es lo importante para el gobierno porque es un buen negocio para la gente».

Marín sumó a ese análisis en el que Descalzi destacó que «el sweet point de Vaca Muerta es mejor que Permian», la fortaleza que da a este proyecto de GNL contar con una producción de petróleo y líquidos asociada.

En ese sentido, explicó que «el gas va a venir principalmente de tres áreas de Vaca Muerta que son wet -gas húmedo- y por eso van a haber NLG´s (como el propano y butano) y petróleo que van a permitir digamos aguantar precios bajos del gas, mejorando mucho la rentabilidad porque la cuenta que hacemos es que se van a tener tantos ingresos por el GNL como por el petróleo y eso hace que el proyecto sea de los más atractivos del mundo».

Marín vaticinó que se crearán 50.000 empleos

El CEO de YPF se mostró conmovido por la magnitud del acuerdo que marcó «es el proyecto de exportación de GNL más grande de Argentina». Y por el que explicó que «la firma de hoy puede significar para Argentina 300.000 millones de dólares de exportaciones, que es la mitad de lo que exportó el campo el año pasado y durante 20 años, y generar á 50.000 puestos de trabajo de acá a 2030 entre directos e indirectos».

Mientras repasó que «son 25.000 millones de dólares en infraestructura, más 15.000 millones de dólares en el upstream porque se necesitan 800 pozos para empezar», remarcó que «hoy YPF es la mitad de Vaca Muerta, y este va a duplicar la producción de Vaca Muerta para el 2030».

Marín sostuvo que «es un antes y un después para Argentina. Va a haber una inversión extranjera como nunca hubo, con un proyect finance de 20.000 millones que tenemos que buscar y que estoy seguro que lo vamos a lograr».