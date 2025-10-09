YPF y el gas de Vaca Muerta desembarcan en Emiratos Árabes

Los proyectos para exportar el gas de Vaca Muerta al resto del mundo bajo la forma de gas natural licuado (GNL) siguen ganando peso, y mientras mañana viernes YPF sellará con la italiana Eni el acuerdo de ingeniería para la fase más grande del plan Argentina LNG, las iniciativas darán la vuelta al mundo y llevarán el mes que viene a YPF y el GNL argentino hasta la meca global del petróleo como es Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Allí, en la ciudad casi futurista de Abu Dabi se desarrollará del 3 al 6 de noviembre el ciclo ADIPEC (Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi, por sus siglas en inglés), la reunión más grande del mundo de la energía, que reúne a más de 2.000 empresas del sector y que es visitada por cerca de 200.000 personas.

ADIPEC no solo es un coloso en términos de cantidad de expositores, sino en especial por la relevancia de sus participantes ya que los oradores invitados representan a las mayores compañías petroleras del mundo y a los principales líderes políticos.

En esa lista de oradores para esta edición 2025, desde la organización de ADIPEC acaban de comunicar que junto a figuras como el Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum; el ministro de Industria de EAU y CEO de Grupo ADNOC, Sultan Ahmed Al Jaber; y el príncipe Abdulaziz bin Salman Al-Saud, ministro de Energía del Reino de Arabia Saudita y representante de la OPEP; estará el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La notificación de los disertantes fue dada a conocer en la última circular que emitió ADIPEC, en la que se detalló que Marín participará de las charlas del Programa de Estrategia Global (Strategic Conference Programme), el ciclo del máximo nivel ejecutivo que tiene la exposición.

El GNL de Vaca Muerta, en los reflectores del mundo

La participación de YPF en este megaevento de energía no es casual, dado que en su conjunto los proyectos del plan Argentina LNG (que incluyen la fase 1 ya en marcha a través de Southern Energy) representan el equivalente a más de 100 millones de metros cúbicos por día, que es el consumo que por ejemplo tiene Argentina en meses templados como el actual.

Pero además, la cita reunirá a los grandes socios de estos proyectos argentinos, ya que junto a Marín también participarán el CEO de la italiana Eni, Claudio Descalzi y el CEO de Shell, Wael Sawan, los dos grandes socios supermajors que ya tiene confirmados YPF y a los que seguramente buscará sellar la participación de un tercero en este evento que se realiza con ADNOC como anfitriona.

La cita también volverá a reunir a YPF con otros socios clave para los proyectos como son por un lado los potenciales compradores y offtakers del GNL, como es el caso de la norteamericana ExxonMobil, mientras que también se espera que vuelvan a darse citas vinculadas con uno de los puntos nodales como es la construcción de los buques fábrica para licuar el gas que se negocian con la china Wison y la coreana Samsung.

Qué es ADIPEC y cuál es su importancia

ADIPEC es la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi, uno de los eventos de energía más grandes e influyentes del mundo, que se celebra anualmente en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Originalmente el encuentro estaba centrado en el petróleo y el gas, pero evolucionó para abarcar todo el ecosistema energético global, incluyendo la transición energética, la descarbonización, la digitalización y las tecnologías sostenibles.

Es un foro clave por ser una plataforma global que reúne a los líderes de la industria, ministros, expertos, profesionales y tomadores de decisiones, pues se estima que el 95% de los asistentes son decisores, compradores o influyentes en sus empresas de más de 170 países.

También es un espacio de «vitrina» para las últimas tecnologías, productos y servicios en toda la cadena de valor de la energía, desde la exploración y producción hasta la sostenibilidad y las nuevas energías. Siendo claramente un eje de negocios más que relevante, y que explica por qué tiene cuatro veces más visitantes que eventos como OTC, CERAWeek y Gastech.

Además, desde hace algunos años es un espacio clave para el diálogo sobre Transición Energética, pues apuntala un debate crítico sobre cómo lograr una transición energética responsable pero a la vez equilibrada con las necesidades energéticas actuales.