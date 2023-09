“Gas Verde” desde Vaca Muerta

Por Rubén Etcheverry (*)

La meta de la Agenda internacional de carbono neutral para el año 2050, más allá de las dudas científicas que se plantean, impera como un Norte, un “must”, para los países desarrollados. Entra por la ventana cómo una premisa en el resto del mundo a través de exigencias, impuestos o restricciones.

“LNG Net Zero Carbon”, surge como una iniciativa de la Sociedad Rural Argentina y su Ateneo, en conjunto con la Fundación Contactos Energéticos que presentó la idea como una “amalgama” de dos sectores: CAMPO + VACA MUERTA, para lograr exportar Gas Natural Licuado (GNL/LNG) “descarbonizado” con destino a Europa.

Existen numerosas experiencias de interacción que avalan este tipo de disparadores. Los silo-bolsas para granos del agro, hoy adaptados se utilizan para almacenar la arena de fracking en los pozos de shale. En el año 1997, YPF contrató a Corfone(1) para forestar 10.000 hectáreas de bosques, y así cumplir con la ley de pago de servidumbres en tierras fiscales. En estos días, Bunge y Chevron compraron una empresa (Chacraservicios); que produce el cultivo de cobertura estrella para hacer biodiesel: la Camelina Sativa (contiene altos niveles de aceites vegetales).

Si pretendemos dar un Salto de Escala para Vaca Muerta (VM = 2n x 10)(2), el destino de su enorme potencial de recurso de gas natural se encuentra en la exportación. Luego de convertirlo en líquido (LNG) para ser transportado en buques metaneros, puesto que el consumo doméstico y la exportación regional al Cono Sur por ductos tiene un límite en demanda e infraestructura.

En ese mercado externo para el LNG, podemos competir en productividad con el shale de Estados Unidos y Australia. No así con los costos de producción del gas convencional de Qatar. A su vez, estos proveedores competidores se encuentran más cercanos a los mercados: US: 8.172; Qatar: 5.811; Australia: 5.995 y Argentina 8.990 millas náuticas de Europa y a menores distancias aún a China y el sudeste asiático. Las plantas de licuefacción requieren grandes inversiones y estos países productores de LNG disponen de menores costos de capital y mejores condiciones y posibilidades de financiamiento.

Vaca Muerta podrá ser competitivo en el mercado europeo elevando la “calidad” de su LNG (VM = P x Q2)(3), ofreciendo un gas con emisiones neutrales de carbono y que a su vez le permite mejores condiciones de financiamiento de sus proyectos, y mayores precios o sin penalidades, puesto que este próximo 1° de octubre la Unión Europea inicia su período de prueba del CBAM (Carbon Border adjustment Mechanism) que impone un arancel al carbono. Funciona como un ajuste de frontera de carbono sobre bienes importados con reglas menos exigentes. Para el año 2025/26 estará definitivo el sistema “cap-and-trade system” (4).

Para asegurar la neutralidad del carbono se suelen mencionar 4 ejes de intervención y recomendaciones: 1.- Eficiencia de procesos, insumos y materia prima; 2.- Promover soluciones basadas en la naturaleza (NBS: Mantener bosques y áreas de conservación sin alterar; realizar prácticas agrícolas/forestales de conservación; forestación para captura de carbono); 3.- Mejoras tecnológicas y 4.- Cambios disruptivos.

Las petroleras de la cuenca neuquina están realizando ingentes esfuerzos para disminuir su huella de carbono (intervenciones 1.- y 3.-): Total Energy invertirá US$ 100 millones en los próximos 3 años en programas de descarbonización de su producción (reducción de emisiones, eliminación de fuentes de venteo y flaring (recordemos que el metano genera 30 veces más efecto invernadero que el CO 2 ), incorporación de nuevas tecnologías con mayores eficiencias, cogeneración, reinyección, electrificación, VRU -unidades recuperadoras de vapor-, mejores sellos, etc. Otras compañías invierten en proyectos de energía renovable (eólicos o solares). TGN disminuyó sus venteos no programados en un 50% y Vista Energy ha creado una empresa subsidiaria (AIKE) con implementación de soluciones basadas en la naturaleza (intervención 2.- NBS) para lograr la meta de carbono neutral en el 2050. A nivel internacional, Shell está próxima embarcar desde Estados Unidos su primer “GHG-neutral cargo” hacia Taiwán.

A todos estos esmeros, podría sumarse el desarrollo de la capacidad forestal como una posibilidad favorable de intercambio de carbono a nivel local o regional, con capacidades de captación de entre 12 y 15 ton/CO 2 /ha/año. En Neuquén de las 70.000 hectáreas forestadas, un 40% necesitan urgente atención, como algunas de las forestaciones comunitarias con escaso mantenimiento que pueden convertirse en una gran y pronta oportunidad de captación de carbono, con impacto y mejora social, alta ocupación de mano de obra ocupada y gran actividad económica micro-local. Los rellenos sanitarios, aprovechamiento de desechos, reinyección de CO 2 (provenientes de la captura al dividir el proceso de postcombustión en centrales térmicas) en yacimientos como Piedra Chenque, zonas abandonadas de la fruticultura del Alto Valle convertidas a cultivo de alfalfa, son otras alternativas a ser evaluadas.

Recientemente Aapresid y Sygenta presentaron un mapa con el potencial de captura de carbono de la Pampa Húmeda argentina que muestra que las tierras agrícolas se encuentran a solo el 46% de su capacidad de secuestro de Carbono Orgánico del Suelo (COS). Ilustran las diferencias entre los niveles actuales de carbono orgánico que los suelos agrícolas retienen y los alcanzables y potenciales para cada región.

Con la adopción generalizada de prácticas de siembra directa continua (menor arado y labranza), rotaciones de cultivos (con gramíneas), manejo balanceado de nutrientes, cultivos de servicio y cobertura, suelos con abonos orgánicos (incrementar la biomasa), compost (sedimentos de aguas residuales) y otros métodos, podrían permitir el aumento de esa captura entre el 15 y el 20% de los niveles de captación de COS actuales.

En el caso del LNG como gran proyecto exportador, pese al esmero de las compañías y las posibilidades locales de captura, se estima que no será suficiente para alcanzar el Net Zero Carbon en tan gran escala. Una operadora se ha animado a arriesgar que el shale de Vaca Muerta podría soportar captar o compensar CO2e a 50 US$/ton.

De esta combinación de necesidad de reducir (Vaca Muerta) y posibilidad de capturar (Pampa Húmeda) emisiones de carbono surge esta iniciativa de aprovechar el potencial mutuo.

Un gran desafío por delante. Fundamental para lograr el próximo y vislumbrado salto de escala de Vaca Muerta que comenzamos a forjar hace 13 años desde GyP. Creemos que la ilusión o realidad de este Gas Verde desde Vaca Muerta depende en gran medida de la maduración y aceleración de este proceso de conexión y sinergia entre dos grandes sectores con potencialidad de ampliar sus horizontes exportadores y compartiendo esta visión y meta de neutralidad de emisiones.

(*) A. Rubén Etcheverry, Ingeniero, ex Secretario de Energía de Neuquén.

(1) Corfone: Corporación Forestal Neuquina

(2) VM = 2n x 10: multiplicar ene veces Vaca Muerta en 10 años

(3) VM = P x Q2: ingresos de Vaca Muerta, proporcionales al precio, la cantidad y la calidad