Gastech: la negociación clave por los barcos fábrica para el GNL argentino

Milán, Italia. Enviada especial.- Mientras la atención en los proyectos de GNL que lidera YPF se centra habitualmente en los socios internacionales y los potenciales compradores de esa producción, las negociaciones que se desarrollan en la feria Gastech de Italia apuntan también a otro segmento que es clave: los barcos licuefactores que se necesitan para el proyecto y para lo cual se negocia con dos fabricantes.

Luego de la polémica que generó primer la definición de que todas las fases proyecto exportador se montarán en la costa rionegrina y no en Bahía Blanca y que serán barcos fábrica y no con una planta terrestre, en las negociaciones que se desarrollan en Italia son precisamente estos barcos los que pueden adelantar un año entero el proyecto exportador.

Esto se debe a que desde YPF se definió no realizar una licitación abierta sino avanzar en una contratación directa con la firma china Wison, para la construcción de dos de los tres barcos fábrica que tendrán las fases 2 y 3 del plan exportador.

En concreto, el preacuerdo que en dos meses se deberá firmar ya como contrato de construcción, contempla de momento los dos buques fábrica que están contemplados en la fase 3 junto a la italiana Eni.

En tanto que el tercer barco, que corresponde a la Fase 2 con Shell, está en plena negociación en esta feria europea tanto con Wison como con la coreana Sansung. Y no se trata de una coincidencia de marcas, es la misma que fabrica celulares y televisores.

El stand del proyecto Argentina LNG en la feria Gastech, de Italia.

La clave de estas gestiones radica en que, por su forma directa, no solo se están abordando valores de hasta un 50% menos que lo que se podría haber obtenido con constructores europeos, sino que además permiten acortar los plazos de espera -cada barco toma 30 meses en ser construido- y adelantar el inicio de estas exportaciones hacia 2029 ó 2030, en lugar de darse en 2031.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Marín explicó que «Wison está haciendo el FEED (diseño de ingeniería de los barcos) y en un par de meses va a pasar con el valor final final. Esto habría sido dentro de 1 año, nos salteamos ese tiempo porque no hicimos licitación sino directa y eso acelera un año o más todo el proyecto».

En esas gestiones, Marín contó que fue clave la relación de Eni con la firma china, pues ya les habían comprado barcos y estaban trabajando juntos.