YPF en Gastech: «Las Fases 2 y 3 de Argentina LNG suman una inversión de 50.000 millones de dólares»

Milán, Italia. Enviada especial.- Gastech es la feria más importante del mundo en el segmento del gas natural, con foco hoy en el gas natural licuado (GNL). Y por primera vez esta mañana subió al escenario de los oradores un argentino: Horacio Marín, el CEO de YPF que llevó bajo su brazo el mega plan Argentina LNG, el proyecto para exportar gran parte de la producción de Vaca Muerta al mundo. Mientras detalló que «va a ser la inversión más grande de la industria en la historia argentina» también se agendó reuniones clave para buscar sellar acuerdos con firmas globales para su concreción.

La feria Gastech se desarrolla desde este martes en Milán, Italia, hasta donde Diario RÍO NEGRO llegó para conocer de primera mano no solo la presentación del plan argentino, sino también la otra cara de esta feria que son las rondas de negocios con potenciales compradores del GNL argentino y, en especial, con las empresas socias que se necesitan para materializarlo.

Hasta ahora el plan Argentina LNG tiene consolidada la Fase 1, con el proyecto de Southern Energy para la puesta en marcha de los barcos fábrica Hilli Episeyo y MK II en la costa rionegrina a partir de fines del año que viene.

Para las otras dos fases que corren unidas de la mano -la 2 con Shell y la 3 con la italiana Eni-es que esta feria será determinante pues se esperan reuniones tanto con otras compañías super majors que podrían sumarse como socias de todo el proyecto, y también con los constructores de los barcos fábrica que serán necesarios.

En la presentación, Marín explicó que «Argentina cambió sus condiciones macroeconómicas, fiscales y de poder sacar divisas», puntos que marcó fueron la clave para el avance de los proyectos de GNL.

Marín habló sobre el avance de Vaca Muerta de la mano de los proyectos del GNL.

A pesar de exponer en inglés, el humor que caracteriza al CEO de YPF no quedó de lado, pues marco que «esto es Rigiland», en referencia a lo nodal que es para estos proyectos el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que fue el habilitador de los preacuerdos que ya se tienen con Shell y Eni.

Tras remarcar que «la confianza en Argentina cambió» y sumar allí que «Vaca Muerta es un play -desarrollo petrolero- de primera clase mundial», Marín detalló que las fases 2 y 3 del Argentina LNG implican una inversión de no menos de 50.000 millones de dólares entre pozos e infraestructura.

«Solamente en infraestructura tenés 25.000 millones de dólares, porque hay que hacer un gasoducto que va a ser uno de los más grandes del mundo, de 48 pulgadas, que son 75 millones de metros cúbicos de gas por día, y puede llegar a 100 millones de metros cúbicos día si se suma plantas compresoras».

Para dimensionar esto, el gasoducto Perito Moreno tiene una capacidad de un tercio del volumen mencionado por Marín, quien agregó que «en pozos tenés otros 25.000 millones de dólares, porque solo a 2030 hay que hacer 780 pozos«, que es la fecha en la que se espera el inicio de las exportaciones del GNL de estas fases.

Estos valores se suman al proyecto de Southern Energy -del cual YPF también forma parte- que ya tiene definido un FID (decisión final de inversión) por 15.000 millones de dólares para los 20 años que se contemplan en su actividad.

Marín remarcó que los proyectos para seperar los líquidos del gas, como el propano y butano, son la gran clave de las fases 2 y 3 del GNL, pues elevan mucho la ecuación económica. Es que pese a que consideró que se necesitarán 6.000 millones de dólares para montar las plantas separadoras, también evaluó que su peso en los ingresos por exportación será tal que permitirán blindar a los proyectos de GNL de bajas en los precios.

Las elecciones se filtraron en la agenda

El resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires del domingo pasado no pasó inadvertido en la feria de Milán ya que fue el mismo entrevistador de Marín, John Defterios de Sustainable Energy for All, quien lo consultó.

Sin embargo, Marín fue categórico al marcar que «estos son proyectos de largo plazo y no afectan este tipo de elecciones». El CEO de YPF destacó que «yo soy un técnico, y eso es política, es más para periodistas que para mí».

La mirada fue compartida por otros compatriotas con sede en Italia, quienes comentaron que no han tenido consultas sobre el tema electoral de parte de empresarios locales.