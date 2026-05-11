Geopark consolida su crecimiento en Argentina: la empresa dio a conocer su reporte de sustentabilidad 2025

El reporte da cuenta de operaciones eficientes, avances en descarbonización y una base sólida para el crecimiento en Argentina. Foto getileza.

GeoPark publicó su Reporte de Sostenibilidad 2025, en el que presenta los resultados de su desempeño ambiental, social y de gobernanza, evidenciando cómo la sustentabilidad impulsa la eficiencia, la resiliencia y el crecimiento del negocio en la región. Durante 2025, la Compañía avanzó en proteger su operación base en Colombia y retomar la senda de crecimiento al ingresar a Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, Argentina.

GeoPark es una compañía independiente de petróleo y gas con más de dos décadas de trayectoria exitosa en Latinoamérica, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York desde 2014. En Colombia, se ha consolidado como una de las principales empresas del sector.

Desde su fundación, GeoPark cuenta con el Sistema Integrado de Valores SPEED (Seguridad, Prosperidad, Empleados, Entorno Ambiental y Desarrollo Comunitario), que refleja su compromiso con la sostenibilidad en todos los territorios en donde opera.

Al tiempo que GeoPark logró una producción de 28.233 barriles equivalentes de petróleo por día, superando el rango superior de su guía, también alcanzó el compromiso de descarbonización que asumió en 2021.

En cinco años, GeoPark redujo en un 35% la intensidad de sus emisiones, un avance sustentado en iniciativas como la electrificación del bloque Llanos 34 (Colombia), la gestión de metano que tuvo como resultado una reducción del 86% de estas emisiones y el acceso a fuentes renovables de energía como la granja solar de 10 MW, ubicada en el mismo bloque.

Estos avances se complementan con la implementación de estándares operativos y campañas de medición de emisiones, incluyendo mediciones de metano en activos de Argentina, reforzando un enfoque de gestión a escala regional. Adicionalmente, en 2025, las iniciativas de economía circular generaron ahorros por US$ 2,3 millones, mientras que la Compañía no registró incidentes ambientales significativos.

En este reporte, GeoPark presenta por primera vez su divulgación alineada con las recomendaciones del Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), un marco global que permite a las empresas identificar, evaluar y reportar los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.

El trabajo en Argentina

En Argentina, la Compañía avanza en el desarrollo de sus operaciones con foco en la generación de actividad, empleo y articulación con actores locales, acompañando el potencial de Vaca Muerta como uno de los principales polos energéticos de la región.

En materia de seguridad, cerró el 2025 sin incidentes fatales y con su índice de incidentes registrables más bajo en los últimos cuatro años (0,57 vs. 0,69 en 2022), un desempeño alcanzado durante 6,99 millones horas trabajadas por 382 empleados y más de 1.700 contratistas, que incluyó una nueva operación de dos bloques en Vaca Muerta.

Como muestra de su compromiso con el desarrollo de las regiones donde opera, GeoPark destinó US$ 10,4 millones a inversión socioambiental, beneficiando a más de 300.000 personas a través de programas orientados a mejorar las condiciones de vida, promover el desarrollo local y fortalecer la autonomía económica de las comunidades.

Con su entrada a Vaca Muerta y una plataforma operativa fortalecida, GeoPark inicia un nuevo ciclo de crecimiento, manteniendo los estándares de sostenibilidad y disciplina que han guiado su operación por más de 23 años en América Latina.

El Índice Total de Incidentes Registrables (TRIR) mide el número de lesiones con atención médica, trabajo restringido o tiempo perdido por cada 200.000 horas trabajadas. Es el indicador de seguridad estándar de la industria petrolera global, reportado anualmente por la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas (IOGP).