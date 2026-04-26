Tiroteo en la cena de corresponsales: evacuaron a Donald Trump de urgencia y un agente sobrevivió a un disparo a corta distancia

Lo que debía ser la gala anual de la Asociación de Corresponsales en el Washington Hilton terminó abruptamente por un tiroteo en el recinto. El sábado por la noche, una ráfaga de entre cinco y ocho disparos interrumpió el evento, obligando al Servicio Secreto a retirar de urgencia al presidente Donald Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance.

Tras ser trasladado a la Casa Blanca, el mandatario confirmó que un agente del Servicio Secreto recibió un impacto de bala a «muy corta distancia», pero salvó su vida gracias a su protección balística.

Tiroteo interrumpe cena de corresponsales: Trump evacuado y un agente herido a corta distancia

El sospechoso, ya bajo custodia del FBI e identificado como un residente de California, fue calificado por Trump como un «aspirante a asesino» y una «persona muy enferma».

El ataque se produjo cuando los invitados comenzaban el primer plato, desatando el pánico en un salón de baile repleto de periodistas y funcionarios de alto rango, como Marco Rubio y Pete Hegseth, quienes debieron refugiarse bajo las mesas mientras las unidades tácticas tomaban el estrado.

El agente herido y la respuesta del Servicio Secreto

En una conferencia de prensa posterior al ataque, Trump destacó la labor de su equipo de seguridad y brindó detalles sobre el oficial herido: “Le dispararon con un arma muy poderosa y el chaleco hizo su trabajo. Hablé con él y tiene el ánimo muy alto”.

Con el fin de garantizar «transparencia y claridad», el mandatario ordenó la difusión de las grabaciones de seguridad que muestran la detención del tirador y la velocidad de la respuesta de la Guardia Nacional y el Servicio Secreto.

Este episodio es el tercer intento de asesinato que enfrenta Trump en los últimos años, tras los incidentes en Butler y Palm Beach. El presidente trazó un paralelo entre estos ataques: “Esta no es la primera vez que nuestra república es atacada por alguien que busca matar”.

Pese a la gravedad del suceso, elogió el clima de unidad que percibió en el salón antes de las detonaciones, señalando que la convivencia entre diferentes sectores políticos fue «algo muy hermoso».

Críticas al Washington Hilton y el proyecto del nuevo salón

El tiroteo reavivó las críticas del presidente sobre la vulnerabilidad de las sedes externas para eventos oficiales. Trump calificó al Washington Hilton como un edificio «no particularmente seguro», señalando que permanece abierto a huéspedes habituales durante la gala.

En este contexto, reforzó su propuesta de construir un salón de eventos propio en los terrenos de la Casa Blanca. “Necesitamos ese salón; es a prueba de drones y tiene vidrios a prueba de balas”, argumentó como una medida de seguridad nacional necesaria.

En un gesto de desafío, Trump aseguró a través de Truth Social que la violencia no alterará la agenda institucional.

“Volveremos a hacer la cena en 30 días, más grande y mejor. No vamos a dejar que nadie se apodere de nuestra sociedad”, sentenció. Por el momento, el FBI y la Policía Metropolitana de Washington mantienen la investigación abierta para determinar si el atacante actuó solo o si pertenece a alguna organización específica.