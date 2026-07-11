GNL, GNC, NGL y GLP: una explicación simple para entender qué es cada uno

Con el auge del gas de Vaca Muerta cada vez se habla más de GNL, GLP, NGL´s y GNC. Acá te contamos qué es cada uno.

El avance de los proyectos exportadores de Vaca Muerta han traído a las noticias toda una serie de siglas nuevas como GNL, NGL´s y GLP que se suman al GNC ya conocido pero que por sus similitudes propician más de una confusión. En este artículo se abordarán cada una y se explicará qué es lo que son.

Uno de los términos más conocidos es GNC, que significa gas natural compromido. Como su nombre lo indica, se trata de la compresión del gas natural, el mismo que circula en los gasoductos del país, para poder ser cargado en vehículos, dado que su uso es precisamente como combustible para el transporte automotor.

El GNC es usado desde hace décadas en el país, cuenta con una extensa red de estaciones de servicio y en las últimas semanas fue foco de polémica por lo cortes de suministro que muchas de estas estaciones padecieron a raíz del aumento de la demanda de gas por el frío.

El segundo término que más puede oírse en la actualidad es el del GNL, significa gas natural licuado, y en ocasiones también se lo menciona por su misma sigla pero en inglés, como LNG (liquified natural gas). Para obtener el GNL se debe realizar un proceso térmico, utilizando un gas natural prepurificado -se le quitan todos los líquidos que tenga- y se lo somete a temperaturas de -160 grados para que pase de su condición gaseosa a una líquida.

Esto permite que se reduzca 600 veces su tamaño y así se puedan movilizar enormes cantidades por cargamento. El GNL o LNG es lo que exportará Argentina en los proyectos que tendrán sede en la costa de Río Negro y para los cuales habrá barcos fábrica que serán los que harán el proceso de licuar el gas, y otros barcos cargueros, conocidos como metaneros, serán los que recibirán el producto y lo llevarán a los países que lo compren.

En el país se utiliza GNL que es importado en barcos metaneros, ya que luego de hacer el proceso inverso a la licuefacción, llamado regasificación, se lo inyecta en los gasoductos troncales y se lo utiliza igual que al gas natural de producción nacional.

Qué son los NGLs y cuál es su importancia

Como se indicó, para poder licuar el gas primero se le deben sacar todos los líquidos, entre ellos los llamados líquidos ricos del gas natural o NGL´s (natural gas liquids) que son subproductos utilizados como combustibles e insumos de la industria petroquímica.

Los NGL´s son el propano, butano, la gasolina natural y el etano, éste último es el que utiliza la industria petroquímica para realizar por ejemplo polietileno.

Actualmente Argentina extrae, separa y vende y exporta todos estos productos. Pero a partir del auge de la producción de gas natural que se dará en Vaca Muerta para los proyectos de GNL, se espera un incremento más que considerable de estos líquidos y por eso hay dos grandes proyectos en marcha: uno de TGS y otro de YPF junto a Eni y XRG.

Una parte de los NGL´s, como se marcó, son el propano y el butano, que son utilizados comúnmente en las garrafas y zepelines y en la práctica funcionan al igual que el gas natural en las casas. Estos dos subproductos tienen su propio nombre, ya que son el gas licuado de petróleo o GLP.

El nombre de gas licuado de petróleo se debe a que si bien lo habitual es que se los extraiga del gas natural, también pueden ser obtenidos del petróleo, en las refinerías.

En Argentina, las garrafas y zepelines son precisamente de GLP, al igual que el que se transporta en camiones a granel y que se utiliza por ejemplo para las redes de gas aisladas en localidades cordilleranas, como las de la región.

Los dos grandes proyectos exportadores de TGS e YPF, junto a Eni y XRG apuntan a la exportación de propano y butano, es decir de GLP, pero también de gasolina natural, porque el gas de Vaca Muerta cuenta con una gran cantidad de estos líquidos que tienen un precio cercano a los 500 dólares la tonelada.