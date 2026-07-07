Quiénes son los dueños del petróleo de Vaca Muerta y Argentina

El gobierno nacional contabiliza unas 120 razones sociales, es decir empresas, habilitadas para trabajar como operadoras petroleras, de las cuales en la práctica son 52 las firmas que efectivamente están al frente de los campos y reportan producción. Sin embargo, de ese universo entero, solo un puñado de cinco empresas concentran 7 de cada 10 barriles que se extraen y muestran cómo el peso de Vaca Muerta ha ido cambiando el podio de las petroleras argentinas.

Antes de avanzar en este análisis vale recordar que existen dos criterios para contabilizar la producción de petróleo: uno es el más simple, se cuenta por la empresa que se encarga de su producción, es decir la que opera cada campo.

El segundo criterio es el que utilizaremos para marcar quiénes son los dueños del petróleo argentino, dado que precisamente se trata del criterio por propietario, ya que es más que común que en un solo campo sean más de una las empresas que participan como socias inversoras, más allá de que siempre hay una sola a cargo de la operación.

Dicho esto, el podio de las principales dueñas del petróleo de Argentina cambió bastante en el último año y está mostrando una tendencia que sin dudas se seguirá viendo: la del avance de las grandes jugadoras de Vaca Muerta.

De hecho, solo una de las empresas del Top 5 nutre buena parte de su producción del convencional: Pan American Energy (PAE), gracias al enorme aporte de Cerro Dragón. Sin embrago, es la única operadora del podio que en el último año mostró un retroceso en su producción.

Tomando los datos dados a conocer por la consultora Economía y Energía, en mayo pasado la empresa que más barriles extrajo en el país fue YPF. La firma de bandera obtuvo un total de 257.800 barriles propios, de los cuales 218.000 provinieron del shale oil de Vaca Muerta.

La firma liderada por Horacio Marín elevó un 3,7% su producción en términos interanuales, concentró el 29% de la producción de todo el país, y marcó que ya logró reemplazar la producción convencional de la cual se desprendió a través del Plan Andes.

En segundo lugar se ubicó Vista Energy, la firma de Miguel Galuccio que desde hace un tiempo es la segunda empresa con más producción propia del país. La operadora contabilizó 123.700 barriles propios, casi todos ellos de shale, con un salto del 16,4% en términos interanuales y una producción que representa el 14% de los barriles argentinos.

El tercer lugar es para PAE, que registró 94.100 barriles por día propios, pero como se marcó antes, a diferencia del resto de las empresas del podio, el grueso de esa producción proviene del convencional. La firma concentró el 10% de la producción nacional.

El auge de Chevron y Pluspetrol

El cuarto lugar corresponde a Chevron, que avanza sin pausa y en mayo llegó a una producción propia de 69.500 barriles de petróleo por día, casi en su totalidad de Vaca Muerta. Una buena parte de sus barriles vienen del aporte de Loma Campana, el bloque que opera YPF, pero del cual son socios al 50%.

Con un salto interanual en la producción del 31%, los barriles propios de Chevron en El Trapial Este ya se hacen sentir, y la llevó a ser la dueña del 8% del crudo del país.

En tanto que el quinto lugar corresponde a una empresa que hasta el año pasado miraba de afuera al podio: Pluspetrol. La firma le está sacando el juego a los bloques que le compró a ExxonMobil y en solo un año elevó un 45,7% la cantidad de barriles previos para llegar hasta los 51.100 que registró, desplazando del listado a una firma histórica del Top 5 como es Shell.

La firma de capitales argentinos escaló así hasta ser la propietaria del 6% de la producción petrolera argentina.

PECOM cambió el podio de las operadoras

Un dato extra se desprende del informe de la consultora especializada, y marca el cambio que generó la salida de YPF del convencional, dado que en el podio nacional pero por operadoras la firma PECOM pasó de no tener operaciones en 2024 a ser la quinta operadora en mayo pasado, con una extracción total de 33.500 barriles por día.

La firma que supo ser operadora pero en la última década se había dedicado a los servicios, registró un alza interanual en la producción que opera del 281%, en gran medida por el crudo de Manantiales Behr, ubicándose en este podio por criterio de operador detrás de YPF, PAE, Vista y Tecpetrol.