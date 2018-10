Herencia petrolera en Neuquén: Del Pozo 1 a Vaca Muerta

“Fueron a buscar gente honesta y trabajadora. Mi papá era el mayor de cinco hermanos y acordó con sus padres venirse a Plaza Huincul. No a la Argentina, a Plaza Huincul”, recuerda Estanislao con sus 81 años .

Del Campamento Tres no quedó nada. Lo demolieron. Estanislao no recuerda muchos detalles de aquellas construcciones básicas y con pocas comodidades, sin embargo no olvida que iban a la escuela con antiparras para poder soportar la tierra y el viento en la cara.

“Nunca llovía. Cada vez que llovía, las mujeres del Campamento Tres salían con fuentones para juntar agua y lavarse el pelo. El frío era seco y a veces nevaba, pero a eso estábamos acostumbrados”, repasa sin pausas.

Estanislao aprendió castellano recién en la escuela primaria. Su padre, al igual que los cientos de extranjeros reclutados, fue aprendiendo el idioma por palabras. Pero una vez dentro del Campamento Tres, solo se hablaba en checo: “el campamento de los checos”.

Sus padres se conocieron en una casa de reunión para los checos en Buenos Aires. “Se conocieron, pero él se vino a trabajar. Para casarse tuvo que acordar una renuncia de una semana con la empresa. Fue a Buenos Aires, se casaron y volvieron”, recuerda.

Los viajes en las familias petroleras son una constante. La historia de Estanislao lo confirma. Cuando terminó la primaria acordó con su familia instalarse en La Plata para cursar la secundaria. En paralelo inició los papeles para ingresar a la refinería de YPF en la capital bonaerense.

Volvió a Plaza Huincul con los dos objetivos cumplidos. Los talleres de la operadora lo esperaban para convertirse en la segunda generación de petroleros de la familia. En paralelo decidió estudiar: cursó Ingeniería en Challacó, en lo que fue la génesis de la Universidad de Neuquén y posteriormente la Universidad Nacional del Comahue (UNC).

Durante varios años recorrió los 22 kilómetros de la Ruta 22 que separan a Plaza Huincul de Challacó. Junto a cuatro compañeros se alternaban semanalmente para manejar hasta la facultad. “Hicimos como una cooperativa de transporte. Todos teníamos auto y entonces nos turnábamos una semana cada uno”, repasa.

Uno de los integrantes de la “cooperativa”, años después, integró la trágica lista de los 34 operarios fallecidos en el accidente del avión de YPF en Cutral Co.