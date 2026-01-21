Histórico: la producción de petróleo de Neuquén pasó los 600.000 barriles por día y supera al consumo de todo el país

El 2025 no solo será recordado como un buen año para el sector petrolero de Argentina en general, sino que incluso el cierre del año dejó una frutilla del postre. Es que los yacimientos de Neuquén llegaron en diciembre a la producción más alta en toda la historia del sector, rompiendo la barrera de los 600.000 barriles de petróleo por día, y generando tal caudal que alcanza y sobra para abastecer a todo el país.

Los datos corresponden al sistema oficial de la Secretaría de Energía de la Nación que se nutre de las declaraciones juradas que presentan cada una de las petroleras, y que precisamente para diciembre dejaron la sorprendente cifra de que las áreas de Neuquén aportaron en ese mes un total de 601.273 barriles de petróleo por día.

Este nivel es el más alto en los más de 100 años de historia petrolera de la provincia y se debe centralmente al aporte de Vaca Muerta, pues más del 96% de esos barriles son justamente del shale oil de la formación.

Con este nivel de producción, los bloques de Neuquén tuvieron un incremento en su producción en términos mensuales del 1,85% anexando 11.000 barriles diarios. Pero el mayor crecimiento fue el interanual que llegó al 28,62%, un salto tan grande que significa que se anexaron más de 130.000 barriles por día, ya que se pasó de 467.467 barriles en diciembre de 2024 a los 601.273 el mes pasado.

Este salto dado en solo un año es más que destacado, y representa incluso más que toda la producción que registra la segunda provincia productora de petróleo del país, que es Chubut y que en diciembre tuvo una producción de 120.431 barriles por día.

El salto de escala se dio antes de lo previsto

Con inversiones por más de 10.000 millones de dólares ingresando a las áreas de Vaca Muerta en Neuquén no hay casualidades en torno al crecimiento de la producción de petróleo, y precisamente desde el gobierno neuquino se había anticipado que se esperaba que la superación de la barrera de los 600.000 barriles de petróleo por día llegara, pero no en diciembre sino más adelante.

El encargado de dar a conocer esa proyección fue el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele, quien en septiembre del año pasado detalló que ese valor estaba previsto para marzo de 2026.

Este anticipo de un trimestre en el crecimiento de la producción no es para nada un detalle menor, en especial teniendo en cuenta que no se está en un entorno de altos precios que tienten a las empresas, sino que lo que da cuenta es de la existencia de un mercado exportador que demanda el petróleo de Vaca Muerta.

La producción de Neuquén excede al consumo de toda Argentina

Con 600.000 barriles por día de petróleo, todas las refinerías del país podrían ser abastecidas con la producción de los yacimientos neuquinos, quedando incluso margen para la exportación. Y este punto es la clave de todo el salto productivo.

Desde hace un tiempo, las petroleras son claras en sus metas: cada barril que se añade a la producción del país tiene por objetivo la exportación, no tanto como meta, sino porque justamente la producción excede el consumo nacional, que va de los 510.000 a los 530.000 barriles por día.

Pero este destino de exportación es el que seguirá traccionando, y con fuerza, la producción de petróleo, pues a partir de los primeros días de 2027 se espera el inicio de las exportaciones desde el nuevo puerto de Río Negro, el proyecto del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Desde YPF, como referente de VMOS, se detalló que comenzará con 180.000 barriles por día, pero a fines del mismo 2027 se espera llenar a tope, con nada menos que 550.000 barriles diarios que marcarán un nuevo salto en la producción de Vaca Muerta, y por ende de Neuquén, que se espera llegue al millón de barriles antes del 2030.