Vaca Muerta disparó los ingresos de Neuquén en mayo: cuánto recaudó el gobierno de Rolando Figueroa

Con el impulso de Vaca Muerta y las regalías hidrocaburíferas, Neuquén experimentó durante mayo un fuerte salto de la recaudación, que superó con creces el ritmo de la inflación y subió un 36,8% interanual en términos reales.

El dato fue publicado en el último informe del ministerio de Economía e indicó que la provincia sumó recursos por $685.309 millones durante el mes pasado.

La cifra no solo recibió el aporte de la actividad hidrocarburífera, sino también de la recaudación de los impuestos que se cobran localmente y de lo que se recibe desde el Gobierno nacional.

El fuerte incremento de mayo, con un salto nominal superior al 80% contra el año pasado, combinó la solidez del efecto Vaca Muerta con la escalada y las fluctuaciones del precio internacional del crudo, en particular, luego del conflicto armado desatado en Medio Oriente.

Regalías, impuestos y recursos nacionales: qué pasó en mayo

En ese contexto, las regalías hidrocarburíferas y el canon extraordinario de producción totalizaron en mayo $349.777 millones y representaron el 51% de lo que recaudó la provincia. En términos interanuales, este concepto experimentó un aumento del 71,8% real.

Las regalías de petróleo, como suele ocurrir, fueron las de mayor volumen y aportaron $292.000 millones de pesos, bastante por encima de las de gas, que el mes pasado sumaron $51.000 millones.

El canon que pagan las operadoras por incrementar su producción, en tanto, llegó a los $6.600 millones.

Un calculo elaborado por Energía On al respecto señala que en tres meses las regalías saltaron un 54%, teniendo en cuenta tanto la mayor producción como el incremento del precio y la estabilidad del tipo de cambio.

En segundo orden, la recaudación de impuestos que percibe Neuquén llegó a los $204.009 millones en mayo, cifra que reflejó un aumento real del 15,2% en comparación con el mismo mes de 2025.

Ingresos Brutos, una vez más, se consolidó como el principal tributo provincial y cosechó $188.100 millones, por encima de Sellos ($13.100 millones) y el Impuesto Inmobiliario ($2.100 millones).

Finalmente, los recursos que percibe la provincia por parte del Gobierno nacional alcanzaron los $131.522 millones. El número, aunque de una forma más modesta, también registró un incremento en términos reales respecto al año pasado, en este caso del 9,3%.

El 85% provino de la coparticipación federal de impuestos, mientras que el resto tuvo su origen en los llamados regímenes especiales.

En lo que va del año, el 48,6% de lo que recibió Neuquén fue por el pago de regalías, mientras que el 33% correspondió a los impuestos provinciales y el 18,1% a los recursos nacionales, acentuando de esta forma la preponderancia que mantiene el sector energético en la canasta de ingresos de la jurisdicción.