India apuesta al litio argentino: KABIL prevé producir en Catamarca para 2031

KABIL explora cinco bloques de litio próximos a Fiambalá, en el departamento Tinogasta de Catamarca. Foto gentileza.

La empresa estatal india Khanij Bidesh India Limited (KABIL) anunció que proyecta comenzar a producir litio en Argentina dentro de cuatro a cinco años. Los trabajos comenzaran una vez que los estudios técnicos y económicos confirmen la viabilidad del proyecto que desarrolla en Catamarca.

El desembarco de KABIL en Catamarca se suma al creciente interés de empresas indias por los recursos minerales argentinos, particularmente por el litio.

Para India, asegurar fuentes externas de este mineral es una prioridad frente a las necesidades de expansión de su industria de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. En ese escenario, Argentina ocupa un lugar relevante por sus recursos de litio y por el desarrollo de nuevos proyectos en el noroeste del país.

La estimación fue presentada por la compañía ante un comité parlamentario de India y se da en el marco de una estrategia del país asiático para asegurarse el acceso a minerales considerados críticos para la transición energética.

KABIL cuenta con derechos exclusivos para explorar y desarrollar cinco bloques de salmuera de litio ubicados en las cercanías de Fiambalá, en el departamento Tinogasta. En conjunto, las áreas abarcan unas 15.703 hectáreas.

La iniciativa comenzó a tomar forma en enero de 2024, cuando la compañía india firmó un acuerdo con Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE) para avanzar con la exploración y un eventual desarrollo comercial de los recursos.

El convenio contempla una inversión cercana a 2.000 millones de rupias, unos US$24 millones, para las tareas de exploración y desarrollo. Los trabajos de campo comenzaron en octubre de 2024 con relevamientos de geología y muestreos.

El próximo paso: perforar

KABIL ya completó una primera fase de exploración no invasiva, que incluyó estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos. Con esos resultados, la empresa busca identificar las zonas con mejores perspectivas para avanzar hacia una etapa más detallada.

El siguiente paso contempla realizar perforaciones para conocer en profundidad las características y dimensiones del recurso. Para comenzar con esta fase, la compañía trabaja en la obtención de los permisos ambientales correspondientes.

Una vez autorizados los trabajos, el programa prevé continuar con estudios metalúrgicos, el desarrollo de una planta piloto y finalmente un estudio de factibilidad.

Estos análisis serán determinantes para establecer si el recurso presenta las condiciones técnicas y económicas necesarias para avanzar hacia una operación productiva.

La apuesta de KABIL en Argentina forma parte de una política más amplia de India para garantizar el suministro de minerales estratégicos necesarios para industrias vinculadas a la transición energética.

La compañía fue creada en 2019 como una empresa conjunta de tres compañías estatales indias: National Aluminium Company (NALCO), Hindustan Copper Limited (HCL) y Mineral Exploration and Consultancy Limited (MECL).

Su objetivo es identificar, explorar, adquirir, desarrollar y eventualmente explotar recursos minerales estratégicos fuera de India. Dentro de esa estrategia, KABIL también analiza oportunidades vinculadas al litio y el cobalto en Australia y otros proyectos de minerales críticos a nivel internacional.

El interés está relacionado con el crecimiento de la demanda de materias primas utilizadas en baterías, vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y otras tecnologías asociadas a la transición energética.

Por ahora, el proyecto de KABIL continúa en fase de exploración. Antes de avanzar hacia una eventual producción, la compañía deberá completar las perforaciones, los estudios metalúrgicos y la evaluación de factibilidad.

Si el cronograma proyectado por la estatal india se cumple y los resultados técnicos y económicos son favorables, Catamarca podría convertirse en una nueva fuente de abastecimiento de litio para India dentro de los próximos cuatro a cinco años.