Neuquén recibió ofertas por 8 nuevas áreas de Vaca Muerta: cuáles son y quiénes integran las empresas interesadas

La estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) abrió hoy los primeros sobres de ofertas de la licitación para ingresar a 15 áreas de Vaca Muerta mostrando no solo un notable interés de firmas nacionales e internacionales en acceder al no convencional neuquino, sino además revelando un reacomodamiento del tablero de las petroleras, pues una alianza entre una firma local y una norteamericana sorprendió con propuestas por un tercio de los bloques.

En el acto se abrió solamente el dominado Sobre A de ofertas técnicas que dejó como dato destacado que 8 de las 15 áreas que formaban parte del proceso recibieron el interés de, al menos, una compañía, aunque como ha sucedido en otras oportunidades hubo bloques en los que hubo más de una propuesta, llegando en un caso a cuatro.

En total, 11 compañías fueron las que presentaron propuestas, con la salvedad de que dos lo hicieron en una asociación. Las firmas interesadas fueron la unión Phoenix Global Resources – Continental Resources; GeoPark Argentina; Patagonia Energy, Patagonia Resources, Aldyl Argentina, Petroquímica Comodoro Rivadavia, JPM Energía, Ingeniería Multipiping, Selva María Oil y Bentia Energy.

Las áreas que concentraron el interés fueron La Tropilla I, Corralera Noreste, Corralera Noroeste, Corralera Sur, Águila Mora Noreste, Pampa de las Yeguas II NE -todas estas en la zona norte de Vaca Muerta- y Chasquivil Sur y Santo Domingo II.

Mientras que no se presentaron ofertas por Curamhuele, Cerro Avispa Norte, Cerro Avispa Sur, Cerro Partido Este, El Corte I, La Hoya y Totoral Este.

Ahora GyP analizará la presentación técnica de cada empresa antes de abrir el sobre de ofertas económicas.

Quiénes integran las empresas que quieren entrar a Vaca Muerta

La licitación de áreas dejó varios puntos destacados e incluso una sorpresa. En primer lugar, lo que más sobresalió fue la alianza que presentaron las firmas Phoenix Global Resources (PGR) con la norteamericana Continental Resources.

La firma del «Rey del fracking» Harold Hamm fue de cierta forma la disparadora del proceso licitatorio al plantear al gobierno neuquino en marzo pasado su intención de sumar áreas.

La firma había deslizado el interés es incorporar unos tres bloques pero finalmente se presentó a cinco de las 15 áreas junto a PGR, la operadora liderada por Pablo Bizzotto que tiene como socio mayoritario al colosal suizo grupo Mercuria, y una porción de cerca del 4% en manos del empresario argentino José Luis Manzano.

La alianza pone en primer término a PGR en la propuesta, con lo cual la firma de Hamm podría continuar como socia inversora, algo que ya viene realizando con Pan American Energy (PAE), la firma con la que desembarcó en Vaca Muerta a fines del año pasado.

Las empresas propusieron ingresar como socias de GyP a las áreas Corralera Noreste, Corralera Noroeste y Corralera Sur -bloques ya conocidos por PGR- La Tropilla I, Águila Mora Noreste y Santo Domingo II.

Las autoridades de GyP no revelaron cuándo será la fecha de apertura de las ofertas económicas. (Foto: Ceci Maletti)

El segundo punto destacado fue la presentación de una propuesta por parte de la firma JPM Energía, una empresa que si bien se fundó apenas el año pasado ya adquirió activos en Vaca Muerta, y que tiene detrás a Gustavo Nagel, exdirector de GyP, ex subsecretario de Planificación de Neuquén y ex director en YPF por las acciones de Neuquén.

Pero la figura fuerte en esta empresa es su socio mayoritario, Jon McCreary, CEO de JMAC Energy Services, una compañía de servicios petroleros con base en Estados Unidos. La firma ofertó por el bloque Pampa de las Yeguas II Este.

Además de esto, el proceso contó con la participación de la firma con sede central en Colombia, GeoPark que también ingresó el año pasado a Vaca Muerta y quiere ir por más. En concreto se presentaron en Corralera Noreste y Corralera Noroeste.

Bentia Energy también se presentó para sumar espacio en Neuquén. Se trata de la petrolera que fundó hace pocos años el ex ministro de Energía de la Nación de la gestión de Mauricio Macri, Javier Iguacel, y que debutó como operadora tras comprarle activos a YPF en el plan de venta de campos maduros, que incluyó áreas en Neuquén en las que ya apuntaban a explotar el shale.

La firma propuso ingresar al bloque Santo Domingo II, un bloque ubicado al sureste de Fortín de Piedra y el norte de Cutral Co, con potencial en gas natural.



Otra firma novel del sector, Patagonia Energy, también se presentó y aspira a un área. Se trata de la operadora que debutó el año pasado en dos áreas del convencional de Neuquén y que tiene detrás a uno de los pesos pesados de la energía argentina, como es Central Puerto. La empresa se presentó por Corralera Noroeste.

En el proceso también hubo ofertas de una conocida de GyP como es Selva María Oil (por Chasquivil Sur), y de un grupo con trayectoria en el sector pero sin presencia en Vaca Muerta como es Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) que presentó varias propuestas por La Tropila I, Águila Mora Noreste y Santo Domingo II.

Y completaron el listado Patagonia Resources por el bloque La Tropilla I; Ingeniería Multipiping por Pampa de las Yeguas II NE; y Aldyl Argentina por Corralera Sur, La Tropilla I y Águila Mora Noreste.