GNL en Río Negro: El barco fábrica Hilli Episeyo dejó África y viaja para su puesta a punto antes venir al país

El Hilli Episeyo será el primer barco fábrica de GNL que funcionará en la costa rionegrina. (Foto: archivo).

El buque fábrica Hilli Episeyo, el primero que arribará a Argentina para procesar el gas natural licuado que se exportará desde las costas rionegrinas terminó sus operaciones en Camerún y ya está en viaje hacia Singapur en donde se realizará el mantenimiento y puesta a punto para que pueda arribar al país en septiembre del año que viene.

La empresa de servicios de ingeniería y construcción marítima CoreMarine confirmó la finalización de las operaciones de desconexión del buque de licuefacción (FLNG) Hilli Episeyo en la costa offshore de Camerún, donde prestó servicios de producción de gas natural licuado (GNL) durante los últimos ocho años.

Según comunicó la firma con sede en Stavanger, Noruega, la maniobra demandó el diseño de una metodología específica de desconexión orientada a simplificar las tareas marítimas, disminuir los tiempos de ejecución y reducir los costos operativos. En las maniobras participó además el equipo de acceso por cuerdas (RAT).

La salida de la embarcación del territorio africano marca el inicio de una etapa de actualización técnica. La unidad navega ahora hacia un astillero en Singapur, donde se realizarán las obras de reacondicionamiento y adecuación funcional -en especial para trabajar a las bajas temperaturas de la región- antes de su traslado definitivo hacia la zona de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas.

El desamarre del buquen en Camerún fue realizado por la empresa CoreMarine.

Respecto al operativo realizado en África, Gerardo Rodríguez, Lead Project Manager de CoreMarine, señaló: “La complejidad técnica y el carácter acelerado (fast-track) de este proyecto ponen de relieve la pericia en ingeniería de CoreMarine y nuestra capacidad para entregar soluciones offshore exigentes dentro de plazos ajustados. Estamos muy satisfechos con el desarrollo de la operación y, sobre todo, con la colaboración entre los equipos de Golar y CoreMarine”.

Por su parte, Victor Pettersson, Project Director de Golar LNG, afirmó: «CoreMarine aportó una solución flexible y de ejecución rápida que se alineó estrechamente con nuestros requerimientos y se ejecutó con profesionalismo, seguridad y según el cronograma acordado. La pericia técnica, el compromiso y el enfoque colaborativo del equipo fueron fundamentales para alcanzar un resultado exitoso».

El primer buque fábrica en la costa rionegrina

El Hilli Episeyo es la primera de las dos unidades flotantes contempladas en el desarrollo exportador de la iniciativa Southern Energy (SESA) que integran las compañías Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar.

La embarcación cuenta con una capacidad de producción de GNL de 2,45 millones de toneladas métricas anuales (MTPA) y tiene su arribo estimado al Golfo San Matías para mediados de 2027.

En dicha ubicación procesará el gas natural proveniente, en un principio, del actual Gasoducto San Martín. Pero a partir de 2028 está previsto que comience a procesar el gas de Vaca Muerta que llegará por medio del primer gasoducto dedicado que se construirá en el país.

La firma CoreMarine también prestará servicios en la costa argentina, tras la adjudicación del contrato para el transporte e instalación de los sistemas de amarre tipo soft-yoke (SSY). Dichas labores comprenderán el montaje del sistema de sujeción y la posterior conexión en sitio (hook-up) de dos unidades: el propio Hilli Episeyo y el buque MKII FLNG, el segundo barco fábrica proyectado para el 2028.