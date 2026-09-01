Inversión minera en Santa Cruz: Newmont destinará otros US$ 60 millones para el avance de Cerro Negro

La iniciativa forma parte del plan de inversiones de Newmont en la provincia. Foto: gentileza.

La minera Newmont avanzará con una nueva etapa de desarrollo en Cerro Negro, Santa Cruz, a través de una inversión superior a los 60 millones de dólares destinada a una iniciativa de tipo Open Pit (cielo abierto), que comenzará a ejecutarse este mes.

La medida busca fortalecer tanto la productividad de la operación como su sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, contempla la generación de alrededor de 100 puestos de trabajo y una mayor participación de las empresas locales en la provisión de bienes y servicios.

Según indicó la firma, esta etapa representa un avance dentro del modelo operativo de Cerro Negro y se inscribe en la estrategia de largo plazo de la compañía en Santa Cruz.

A través de sus redes sociales, Newmont destacó la generación de oportunidades para trabajadores y empresas santacruceñas. En ese sentido, afirmó que el crecimiento sostenible de la actividad «se construye a través del empleo, el fortalecimiento de proveedores locales y la generación de capacidades».

«Por eso continuamos ampliando oportunidades para empresas y trabajadores de la provincia, contribuyendo al desarrollo de una economía más fuerte y competitiva», añadió la compañía.

Una estrategia clave para extender la vida útil de la operación

La iniciativa forma parte del plan de inversiones de Newmont. En febrero, el Gobierno de Santa Cruz anunció una inversión estratégica con el objetivo de reanudar y ampliar CNE1 en la mina Cerro Negro junto con la firma.

El plan contempla una inversión total cercana a los 800 millones de dólares durante los próximos seis años, con la que se espera extender la vida útil de la operación más allá de 2035 y activar más de 30 obras en superficie y en el interior de la mina.

La Provincia señaló en su momento que CNE1 es esencial para sostener el perfil de producción de Cerro Negro, y que se prevé que permita incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028.

Con ese objetivo, se indicó que CNE1 se ejecutará bajo los permisos ambientales vigentes y de acuerdo con los estándares globales de Newmont, con el propósito de garantizar operaciones responsables y el cuidado del ambiente, al tiempo que acompaña el desarrollo productivo de largo plazo de Santa Cruz.