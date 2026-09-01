Crown Point Energía lanza nuevas series de Obligaciones Negociables para su plan de inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge

La emisión se enmarca en la estrategia de crecimiento que Crown Point Energía viene desplegando en sus activos de la Cuenca del Golfo San Jorge. Foto gentileza.

Crown Point Energía S.A. anunció que emitirá una nueva emisión de Obligaciones Negociables Clase X (MEP-INFRA) y Clase XI (Dólar Linked), Tendrán un plazo de hasta 36 meses y contemplan una tasa de interés fija a licitar y pagos trimestrales.

Los fondos que se obtengan permitirán a la compañía continuar financiando su plan de inversiones, enfocado en la Cuenca del Golfo San Jorge, y avanzar en la extensión de los plazos de su estructura de deuda.

“Esta emisión nos permite consolidar la transformación operativa y financiera de la compañía, en un contexto de crecimiento de la industria de los hidrocarburos en Argentina”, señalaron desde la compañía.

Un plan de inversiones en expansión

La emisión se enmarca en la estrategia de crecimiento que Crown Point Energía viene desplegando en sus activos de la Cuenca del Golfo San Jorge, principalmente en Chubut, provincia en la que opera las concesiones El Tordillo y La Tapera-Puesto Quiroga desde diciembre de 2025.

Para 2026, la compañía prevé una campaña de cinco pozos en El Tordillo, con una inversión de US$21,6 millones, a la que se sumarán otros US$16,2millones destinados a reparación de pozos, trabajos sobre instalaciones y abandono. En conjunto, proyecta invertir US$37,8 millones en sus concesiones chubutenses durante el año.

El segundo eje de inversiones de la compañía se encuentra en Santa Cruz, donde opera las concesiones Piedra Clavada y Koluel Kaike y prevé perforar tres pozos adicionales, con un desembolso de US$13,7 millones. Entre Chubut y Santa Cruz se concentra más del 95% del presupuesto de capital de Crown Point para 2026, que en conjunto asciende a US$51,6 millones para el total de sus operaciones en Argentina.

Crecimiento operativo y financiero

El impulso inversor acompaña una mejora sostenida en los indicadores de la compañía. En el segundo trimestre de 2026, Crown Point produjo 776.308 barriles equivalentes de petróleo (BOE), un 95% más que en el mismo período de 2025, y pasó de una pérdida de $6.320 millones a una ganancia de $13.112,7 millones.

A nivel patrimonial, el patrimonio neto de la compañía pasó de $2.449.465 miles al 31 de diciembre de 2025 a $23.828.588 miles al 30 de junio de 2026, mientras que el resultado del ejercicio acumulado a esa fecha alcanzó una ganancia de $21.342.760 miles, frente a $5.839.278 miles en el mismo período del año anterior.

Este desempeño fue reconocido semanas atrás por la calificadora FIX SCR S.A. (afiliada a Fitch Ratings), que elevó la calificación de Emisor de Largo Plazo de Crown Point a BBB+(arg) desde BBB(arg), con Perspectiva Positiva, y subió a A(arg) desde A-(arg) la calificación de las Obligaciones Negociables Clase VI y Clase IX.

La decisión contempló la reducción de los costos operativos a US$40 por BOE, la incorporación de los activos de El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, y la capitalización de US$30 millones realizada por la compañía. Para 2026, FIX SCR incluye en su informe y, de acuerdo a proyecciones de la propia compañía, Crown Point superará los 8.500 barriles de petróleo equivalente por día, con ingresos por encima de US$220 millones y un margen de EBITDA mayor al 25%.